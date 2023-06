Szczegółowych informacji udziela

Nestlé od ponad 150 lat tworzy produkty dla najmłodszych – firma ma w swojej ofercie takie znane marki jak NAN 2, Gerber czy BOBO FRUT. Teraz rodzice mogą kupować je wygodnie za pośrednictwem sklepu internetowego, który jest częścią programu edukacyjnego dla rodziców Nestlé Baby&me.

Strona programu edukacyjnego Nestlé Baby&me to pełne źródło informacji na temat produktów Nestlé przeznaczonych dla najmłodszych. Dotychczas rodzice, którzy korzystali na platformie z kart produktów online, mogli zakupić ulubione produkty dla swojego dziecka na stronach naszych partnerów. Wiemy, że opieka nad maluszkiem to bardzo absorbujące zadanie, dlatego chcieliśmy ułatwić opiekunom realizację codziennych zakupów, by mogli mieć więcej czasu na to, co najważniejsze. Sklep Nestlé Baby&me to dla rodziców większa dowolność odnośnie miejsca dokonywania zakupu oraz maksymalna prostota procesu – teraz w całości, od poszukiwania najlepszego produktu dla maluszka aż po zamówienie go z najdogodniejszą opcją dostawy i płatności, może on przebiegać w jednym miejscu – mówi Monika Jaśkiewicz E-bussiness Manager Nestlé Nutrition.

Nestlé Baby&me Sklep to wiele korzyści dla rodziców, takich jak:

Atrakcyjne promocje* , w tym zniżka 15% na pierwsze zakupy dla zarejestrowanych użytkowników;

, w tym zniżka 15% na pierwsze zakupy dla zarejestrowanych użytkowników; Zróżnicowane formy płatności i dostawy , by każdy rodzic znalazł opcję najbardziej dogodną dla siebie;

, by każdy rodzic znalazł opcję najbardziej dogodną dla siebie; Bezpłatna dostawa – na stałe przy określonej kwocie zakupów oraz czasowo w ramach okazjonalnych promocji;

na stałe przy określonej kwocie zakupów oraz czasowo w ramach okazjonalnych promocji; Personalizowane oferty dopasowane do potrzeb dzieci i ich opiekunów;

dopasowane do potrzeb dzieci i ich opiekunów; Możliwość konsultacji poprzez infolinię wspierającą zakupy w sklepie.

Program edukacyjny dla rodziców Nestlé Baby&me

Nestlé Baby&me to program edukacyjny dla rodziców. Dostarcza im wiedzy i rozwiązań, dzięki którym rodzicielstwo staje się łatwiejsze. Na stronie nestlebabyandme.pl można znaleźć:

649 artykułów edukacyjnych , checklisty i e-booki stworzone we współpracy ze specjalistami m.in. z zakresu żywienia, ginekologii, położnictwa i pediatrii;

, i stworzone we współpracy ze specjalistami m.in. z zakresu żywienia, ginekologii, położnictwa i pediatrii; Kalendarz ciąży , którzy przeprowadzi rodziców przez ten wspaniały okres tydzień po tygodniu;

, którzy przeprowadzi rodziców przez ten wspaniały okres tydzień po tygodniu; Jadłospisy dla mam w ciąży i niemowląt na kolejnych etapach rozwoju oraz przepisy dla dzieci w różnym wieku;

na kolejnych etapach rozwoju w różnym wieku; Kalendarz rozwoju , który pomoże śledzić postępy maluszka w poszczególnych miesiącach życia;

, który pomoże śledzić postępy maluszka w poszczególnych miesiącach życia; Strefę Eksperta , czyli bezpłatne porady specjalistów z obszaru psychologii, położnictwa, dietetyki, neurologopedii i doradztwa laktacyjnego;

, czyli bezpłatne porady specjalistów z obszaru psychologii, położnictwa, dietetyki, neurologopedii i doradztwa laktacyjnego; Przydatne narzędzia , m.in. kalkulator dni płodnych, kalkulator porodu, kalkulator alergii, imiennik.

, m.in. kalkulator dni płodnych, kalkulator porodu, kalkulator alergii, imiennik. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy u najmłodszych;

Dodatkowo uczestnictwo w programie daje możliwość:

Udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami,

z atrakcyjnymi nagrodami, Testowania produktów Nestlé przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci,

przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, Otrzymywania personalizowanych newsletterów.

*Promocje obowiązujące w sklepie nie dotyczą mlek początkowych i produktów specjalnego przeznaczenia medycznego.

Sklep internetowy pod adresem: https://sklep.nestlebabyandme.pl/

Ważna informacja. Gdy maluszek przyjdzie na świat, najlepszym dla niego sposobem żywienia jest karmienie piersią. Mleko mamy zapewnia zbilansowaną dietę i chroni przed chorobami. W pełni popieramy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wyłącznego karmienia piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka. Po tym okresie należy rozpocząć wprowadzanie żywności uzupełniającej o odpowiedniej wartości odżywczej przy jednoczesnej kontynuacji karmienia piersią do ukończenia przez dziecko 2 lat. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie zawsze rodzice mogą karmić swoje dziecko mlekiem mamy. Zachęcamy do skonsultowania sposobu żywienia dziecka ze specjalistą ochrony zdrowia. Jeśli zdecydowaliście, że Wasze dziecko nie będzie

karmione piersią, powinniście pamiętać, że ta decyzja jest trudna do odwrócenia - rozpoczęcie częściowego dokarmiania butelką spowoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego mleka. Rezygnacja z karmienia piersią niesie ze sobą konsekwencje socjalne i finansowe, które należy wziąć pod uwagę. Jeśli zdecydowaliście, że maluszek będzie karmiony piersią, przypominamy, że prawidłowe zbilansowanie jadłospisu mamy jest bardzo istotne. Jej zdrowa dieta w czasie ciąży i po porodzie pomaga gromadzić składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego przebiegu ciąży, przygotowuje do okresu laktacji i pomaga ją utrzymać. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego czas wprowadzenia posiłków uzupełniających należy skonsultować z lekarzem lub położną. Aby uniknąć ryzyka dla zdrowia ważne jest, by żywność dla dziecka przygotowywać, stosować i przechowywać zawsze zgodnie z informacją na opakowaniu.