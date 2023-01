Mleko mamy to doskonale skomponowany zestaw składników odżywczych idealnie dopasowanych do potrzeb dziecka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwszych sześć miesięcy życia dziecka, a później, jeśli tylko jest to możliwe, kontynuowanie takiego sposobu karmienia.

Zdarza się czasem jednak tak, że mama nie ma możliwości karmienia piersią swojego maluszka. Rodzice stają wówczas przed ważną decyzją – wyborem mleka modyfikowanego, które najlepiej zaspokoi potrzeby ich dziecka. Warto skonsultować to z pediatrą, który doradzi, jakie mleko będzie najodpowiedniejsze w przypadku konkretnego dziecka. Na rynku dostępna jest cała gama mlek modyfikowanych, które wspierają mamy w karmieniu niemowląt. Dlatego wybierając to właściwe porozmawiajmy z naszym lekarzem i zaufajmy ekspertom od żywienia niemowląt i małych dzieci.

Dlaczego zmieniamy mleko modyfikowane?

Brak dostępności niektórych mlek modyfikowanych na sklepowych półkach czy nietolerancja maluszka na ich skład lub formułę, wywołuje potrzebę przejścia na inny produkt. W takiej sytuacji możemy je zmienić, wybierając mieszankę o bardzo dobrej tolerancji. Najważniejsze jest jednak, aby monitorować samopoczucie dziecka, bowiem adaptacja nowości dla malutkiego brzuszka może trwać od kilku dni nawet do kilku tygodni.

Jeśli stoisz przed wyborem nowej mieszanki, eksperci radzą, aby kierować się wiekiem dziecka oraz kompozycją poszczególnych składników w mleku. To bardzo ważne, ponieważ produkty zawierają różne ich ilości, które powinny być dopasowane do aktualnych potrzeb rosnącego maluszka. Warto sięgać po sprawdzone składy zawierające wysokiej jakości białko, oligosacharydy mleka kobiecego i wspierające odporność immunoskładniki czyli witaminy i minerały.

Zmiana mleka krok po kroku

Nowe mleko wprowadzajmy stopniowo, bacznie obserwując reakcje maluszka. Pierwszego dnia przygotujmy jedną porcję nowego mleka następnego i podajmy ją dziecku np. na poranne karmienie. Kolejne tego typu posiłki wprowadzajmy nie wcześniej niż po dwóch dniach. Warto wiedzieć, że jeśli oba produkty będą pochodziły z tej samej linii, od tego samego producenta, proces zmiany może być łatwiejszy. Istotne jest trzymanie się podanych na opakowaniu zaleceń, które dotyczą przygotowania produktu. Dzięki temu dostarczymy maluszkowi odpowiednią ilość wartości odżywczych. Lepiej nie rozcieńczać i nie zagęszczać mleka, aby nie doprowadzić np. do zaparć.

W przypadku zmiany mlek z mleka modyfikowanego jednego producenta na drugiego przydać może Ci się rozpiska z ilością posiłków oraz kolejnością podawania nowych mieszanek. Jeśli chcesz możesz ją wydrukować i zawiesić np. na lodówce lub oznaczyć dni w swoim kalendarzu.

Brzuszek maleństwa jest bardzo delikatny, dlatego do wprowadzania jakichkolwiek zmian w żywieniu należy podchodzić ostrożnie, nawet do rozszerzania diety o mleko następne. Po zakończeniu okresu karmienia piersią, rodzice stają przed wyborem mleka kolejnego. Podawanie mleka modyfikowanego dzieciom powyżej 1. roku życia niesie ze sobą wiele korzyści. Maluchowi dostarczane są ważne składniki odżywcze – białka, immunoskładniki (cynku, żelaza, wit. A i C) ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego dziecka, wapń istotny dla zdrowia kości czy witaminy D.



Unikalna receptura mleka następnego NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO dostarczy maluszkowi najwyższej jakości białko opracowane technologią OPTIPRO®, cenne immunoskładniki wspierające odporność oraz kultury bakterii L. reuteri – dokładnie takie jak w mleku mamy, a także oligosacharyd mleka kobiecego 2’-FL – o strukturze identycznej jak oligosacharyd najliczniej występujący w mleku kobiecym (HMO).

Mleka NAN 2 tworzone są na bazie 65 lat badań nad mlekiem kobiecym. Aż 99% mam1, które wypróbowały mleko następne NAN OPTIPRO® Plus 2 HMO ze swoimi Maluszkami, poleca je także innym mamom.

Więcej cennych porad oraz informacji o składach mlek modyfikowanych możesz dowiedzieć się ze strony edukacyjnego programu dla rodziców Nestlé Baby&me.

