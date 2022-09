Gerber, czy robicie coś dla klimatu?

Rolnictwo regeneracyjne

Wszystko zaczyna się od gospodarstw. Gerber blisko i długoterminowo współpracuje z lokalnymi rolnikami, od których kupuje jabłka, marchew czy dynię – wielu z nich dostarcza nam produkty od ponad dekady, a w niektórych przypadkach jabłka i dynie, które trafiają do naszych produktów dostarcza nam już kolejne pokolenie rolników. Dzięki takiej właśnie współpracy możliwe jest skuteczne zachęcanie właścicieli gospodarstw do wdrażania praktyk rolnictwa regeneracyjnego oraz wspieranie ich w realizacji tych praktyk, zarówno merytorycznie jak i finansowo. Co udało nam się osiągnąć do tej pory:

Gerber sfinansowało zakup stacji monitoringu chorób i szkodników , z których korzysta już 25 gospodarstw. Pomagają one precyzyjniej planować zabiegi rolnicze i tym samym skuteczniej chronić uprawy oraz ograniczyć zużycie środków ochrony roślin.

, z których korzysta już 25 gospodarstw. Pomagają one precyzyjniej planować zabiegi rolnicze i tym samym skuteczniej chronić uprawy oraz ograniczyć zużycie środków ochrony roślin. Gerber promuje stosowanie zielonych nawozów, w tym celu w 2021 roku zakupiliśmy i przekazaliśmy naszym rolnikom nasiona rośliny poplonowej - facelii, w ilości umożliwiającej obsianie 65 ha pól uprawnych.

Poplony takie jak facelia stosuje się, by wydłużyć okres, przez jaki ziemia pokryta jest roślinnością. Mogą one stanowić zielony nawóz, zwiększając żyzność gleby - pomagając dostarczać do niej cennych składników odżywczych, pozwalają ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych. Dodatkowo, rośliny poplonowe rozwijają duży system korzeniowy, dzięki któremu spulchniają glebę, poprawiając jej właściwości.

„Troszczymy się też o pszczoły. – mówi Sebastian Bloch, agronom Gerber – Sfinansowaliśmy zakup 100 uli oraz matki pszczele, a w ramach wolontariatu pracowniczego posadzone zostały bogate w pyłek krzewy. Liczymy, że poprawi to jakość plonów oraz będzie korzystne dla populacji pszczół.”

Rolnictwo regeneracyjne to sposób uprawy skupiony wokół praktyk rolniczych, które mają na celu ochronę i przywrócenie naturalnych zasobów, przede wszystkim ziemi uprawnej, ale również wody i bioróżnorodności. Działania te ukierunkowane są także na poprawę zdrowia i żyzności gleby oraz zatrzymywanie w niej dwutlenku węgla, a więc ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

Agronomowie marki Gerber, tacy jak Sebastian, odgrywają ogromną rolę w promowaniu praktyk rolnictwa regeneracyjnego wśród rolników współpracujących bezpośrednio z Gerber. To osoby z szeroką wiedzą, których zadaniem jest m.in. udzielanie merytorycznego wsparcia gospodarstwom dostarczającym składniki wykorzystywane przez Gerber. Nasi specjaliści przynajmniej 2 razy w roku odwiedzają też pola, którymi się opiekują, by osobiście sprawdzić, jak wyglądają uprawy czy pobrać próbki niezbędne do określenia jakości gleby.

Z myślą o planecie

Już od ponad 4 lat rodzice mogą także wybierać dla swoich maluszków ekologiczne produkty z linii Gerber Organic. Powstają one ze składników pochodzących z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, gdzie uprawiane są z poszanowaniem naturalnych procesów oraz dbałością o środowisko, z myślą o przyszłości planety i kolejnych pokoleń.

Także właściwie zaprojektowane opakowania mogą być ważnym elementem działań prośrodowiskowych. Szklane słoiczki i butelki, w które zapakowane są produkty Gerber, w 100% nadają się do recyklingu – oznacza to, że surowiec, z którego powstały, można odzyskać i ponownie wykorzystać, np. do produkcji nowych słoiczków.

Eksperci Gerber stale pracują nad kolejnymi zmianami w obszarze zrównoważonego rozwoju opakowań. Efektem tych wysiłków są m.in. właśnie pojawiające się na półkach nowe tubki z bezbarwnymi nakrętkami. Dzięki temu, że nie zawierają one barwnika, są łatwiejsze w recyklingu.

Działania takie wspierają dalszy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, w której dąży się do wielokrotnego wykorzystywania raz użytych surowców. Pozwala to zaoszczędzić cenne zasoby naturalne i stanowi jeden z elementów ochrony planety przed zmianami klimatycznymi.

Troska o środowisko w Oddziale w Rzeszowie

Słynne słoiczki i tubki Gerber powstają w sercu polskiego Podkarpacia - Rzeszowie. „Od lat prowadzimy działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, przyczyniając się do redukcji naszego wpływu na środowisko. – mówi Wojciech Kamiński, Lider Zrównoważonego Rozwoju w rzeszowskim Oddziale - By to osiągnąć optymalizujemy zużycie mediów oraz wprowadzamy projekty mające na celu ograniczenie zużycia wody, energii cieplnej oraz elektrycznej. To m.in. montaż izolacji termicznych, instalacji odzysku ciepła, instalacji odzysku i uzdatniania wody czy wymiana istniejącego oświetlenia na nowej generacji źródła światła typu LED. Tylko w latach 2015-2021 udało się w ten sposób w naszej rzeszowskiej fabryce zmniejszyć zużycie:

energii cieplnej o ponad 4 000 GJ/rok , czyli w przybliżeniu tyle, ile potrzeba, by przez 12 miesięcy ogrzewać nawet 130 tradycyjnych domów o powierzchni 100 m2;

, czyli w przybliżeniu tyle, ile potrzeba, by przez 12 miesięcy ogrzewać nawet 130 tradycyjnych domów o powierzchni 100 m2; energii elektrycznej o 420 000 kWh/rok , co odpowiada ilości zużywanej rocznie przeciętnie przez ponad 0,5 tys. Polaków;

, co odpowiada ilości zużywanej rocznie przeciętnie przez ponad 0,5 tys. Polaków; wody o 4 mln l/rok, a do końca 2023 roku, dzięki rozpoczętym już projektom (m.in. związanym z montażem stacji uzdatniania i ponownego wykorzystania wody, instalacji odzysku wody chłodzącej urządzenia czy systemów odzysku wody z procesów termicznych), może udać się zaoszczędzić nawet 4 razy więcej wody - około 18 mln litrów rocznie.

W 2015 roku nasza fabryka w Rzeszowie wprowadziła w życie wewnętrzną Politykę Zero Waste, której celem jest takie zarządzanie, by maksymalnie zagospodarować wszystkie pozostałości produkcyjne – np. wytwarzając z nich biogaz czy wykorzystując resztki organiczne jako naturalny nawóz w okolicznych gospodarstwach. Działania te podejmowane są, by odpady powstające w fabryce nie trafiały na wysypiska śmieci ani tym bardziej do środowiska. Dodatkowo, nasz rzeszowski Oddział posiada także certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015, a wykorzystywana tam energia elektryczna pozyskiwana jest w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Ważna informacja. Gdy maluszek przyjdzie na świat, najlepszym dla niego sposobem żywienia jest karmienie piersią. Mleko mamy zapewnia zbilansowaną dietę i chroni przed chorobami. W pełni popieramy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wyłącznego karmienia piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka. Po tym okresie należy rozpocząć wprowadzanie żywności uzupełniającej o odpowiedniej wartości odżywczej przy jednoczesnej kontynuacji karmienia piersią do ukończenia przez dziecko 2 lat. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie zawsze rodzice mogą karmić swoje dziecko mlekiem mamy. Zachęcamy do skonsultowania sposobu żywienia dziecka ze specjalistą ochrony zdrowia. Jeśli zdecydowaliście, że Wasze dziecko nie będzie karmione piersią, powinniście pamiętać, że ta decyzja jest trudna do odwrócenia - rozpoczęcie częściowego dokarmiania butelką spowoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego mleka. Stosowanie mleka modyfikowanego niesie ze sobą konsekwencje socjalne i finansowe, które należy wziąć pod uwagę. Jeśli zdecydowaliście, że maluszek będzie karmiony piersią, przypominamy, że prawidłowe zbilansowanie jadłospisu mamy jest bardzo istotne. Jej zdrowa dieta w czasie ciąży i po porodzie pomaga gromadzić składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego przebiegu ciąży, przygotowuje do okresu laktacji i pomaga ją utrzymać. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego czas wprowadzenia posiłków uzupełniających należy skonsultować z lekarzem lub położną. Aby uniknąć ryzyka dla zdrowia dziecka ważne jest, by mleko modyfikowane i żywność uzupełniającą przygotowywać, stosować i przechowywać zawsze zgodnie z informacją na opakowaniu.

O Nestlé Polska S.A.

Nestlé Polska S.A. to, należący do grona liderów, producent m.in. produktów dla niemowląt i małych dzieci. W portfolio firmy znajdują się m.in. mleka modyfikowane, kleiki, kaszki, dania w słoiczkach, soki i nektary, deserki, przekąski i suplementy diety dostępne pod markami NAN 2, LITTLE STEPS 2, Gerber, Gerber Organic, Nestlé, BOBO FRUT, Yogolino, Sinlac czy NANCARE. Naszym celem jest nie tylko wspomagać rodziców w trosce o żywienie i zdrowie ich dzieci, ale także edukować ich w zakresie znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju i wzrostu maluchów oraz zasad jej właściwego bilansowania.