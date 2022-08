Poziom trudności: Bardzo łatwy

Czas przygotowania: 5 minut + 3 godziny mrożenia

Ilość porcji: 4

Składniki:

5 deserów w tubce Gerber

2 kubeczki Nestlé Yogolino

1 kubeczek Nestlé Mleczny deserek

sok z ½ cytryny

Do dekoracji:

kilka herbatniczków Gerber Miśkopty

ulubione owoce

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki umieść w głębokiej misce i dokładnie zmiksuj.

2. Przełóż masę do stalowej miski, przykryj i włóż do zamrażarki na ok. 2-3 godziny. Co pół godziny zamieszaj.

3. Po tym czasie możesz nałożyć deser do pucharków za pomocą łyżki do lodów. Udekoruj Miśkoptami, dołóż ulubione owoce – i gotowe!

Więcej pomysłów na desery i inne dania dla dzieci i dorosłych znaleźć można na stronie programu edukacyjnego Nestlé Baby&me.

Deserki w tubkach Gerber

Wygodny sposób na zdrową przekąskę, którą można podać w dowolnym czasie i miejscu – w domu, na spacerze i w podróży. Musy powstają w 100% z owoców i warzyw z dodatkiem witaminy C i nie ma w nich dodatku cukru – jedynie cukry naturalnie obecne w składnikach, głównie owocach. Każde jabłko, które trafiło do tubek Gerber dojrzewało w polskim sadzie i zostało ręcznie zebrane, a każda marchewka, którą wykorzystano do ich produkcji, wyrosła na polskim polu. Energia elektryczna zużywana w naszej fabryce, gdzie powstają musy w tubkach, pozyskiwana jest w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Gerber, masa netto 80 g, cena około 3,19 zł