Zalety przedszkola

Specjaliści wymieniają wiele korzyści, które może przynieść dziecku bycie przedszkolakiem. To szansa na naukę pracy w grupie i budowanie pierwszych relacji z rówieśnikami. W przedszkolu maluszki zdobywają też wiedzę z różnych dziedzin i rozwijają umiejętności manualne. Zajęcia w placówce pomagają też rozbudzać zdolności artystyczne i ograniczać lęk przed występami publicznymi.

Badania pokazują, że dzieci, które chodziły do przedszkola, mogą być w późniejszym okresie śmielsze, bardziej wytrwałe i samodzielne, pewniejsze siebie oraz bardziej nastawione na sukces, a w konsekwencji lepiej radzić sobie w szkole i życiu [2].

Adaptacja przedszkolna

Dla dzieci rozpoczęcie nauki w przedszkolu nie jest łatwe – dla dużej części z nich oznacza pierwszą dłuższą rozłąkę z rodzicami. Nawet te maluszki, które uczęszczały wcześniej do żłobka, muszą odnaleźć się w nowej grupie i zbudować od podstaw relacje z przedszkolnymi opiekunami. Warunkiem koniecznym, aby dziecko mogło dobrze odnaleźć się w tej sytuacji, jest prawidłowo przeprowadzony proces adaptacji, czyli przystosowywania się do nowych warunków. W większości miejsc rozpoczyna się on od tzw. „dni adaptacyjnych”, kiedy maluszek w obecności rodzica zapoznaje się z nieznaną przestrzenią i osobami, początkowo zostając tam na krótki czas, który stopniowo ulega wydłużeniu.

Jak przygotować dziecko do przedszkola?

Powodów trudnej adaptacji może być wiele. By je ograniczyć, warto wspierać najmłodszych w oswajaniu się z przedszkolem. Jest na to mnóstwo sposobów – poniżej zebraliśmy 15 praktycznych rad dla rodziców trzylatków, które wkrótce rozpoczną edukację przedszkolną.

Oswajaj z rozłąką. Jeśli maluszek nie przebywał nigdy wcześniej dłużej bez rodziców, warto przećwiczyć to, np. pozwalając mu zostać najpierw na kilka godzin, a później na cały dzień z babcią czy ciocią. Dawaj szansę na przebywanie z rówieśnikami. Dla wielu dzieci przedszkole może być pierwszym miejscem spotkania z większą grupą maluchów. Związany z tym hałas i chaos dla części z nich może być trudnym doświadczeniem, dlatego warto wcześniej zabierać malca na plac zabaw w czasie, gdy jest szczególnie oblegany lub wybrać się na kilka zorganizowanych zajęć dla najmłodszych. Przygotuje go to do funkcjonowania w grupie, m.in. poprzez konieczność dzielenia się zabawkami czy negocjowania podczas wspólnych aktywności. Zadbaj o odporność. Dzieci, które ze względu na chorobę często są nieobecne w przedszkolu, trudniej adaptują się do pobytu w placówce i nawet po kilku miesiącach „chodzenia w kratkę”, wciąż mogą nie czuć się tam dobrze. Warto więc znacznie wcześniej przyjrzeć się jadłospisowi, żeby wyeliminować możliwe niedobory i zadbać o suplementację, m.in. witaminy D, która odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ucz samodzielności. Maluch będzie czuł się w przedszkolu pewniej, jeśli będzie potrafił zadbać o swoje podstawowe potrzeby, np. sam jeść, zdjąć i założyć buty, czy obsłużyć się w toalecie, dlatego już znacznie wcześniej warto pozwolić mu uczyć się wykonywać te czynności bez pomocy. Ważne jest też wdrażanie dziecka w proste prace domowe czy dawanie przestrzeni na samodzielne organizowanie sobie zabawy i rozwiązywanie prostych problemów „po swojemu”. Opowiadaj o przedszkolu. Maluchy mniej obawiają się tego, co już znają, dlatego warto mówić im o tym, jak będzie wyglądał dzień w placówce czy jakich zajęć może się tam spodziewać. Ważne, by przedstawiać nową sytuację w pozytywnym świetle, wskazując jasno korzyści z bycia przedszkolakiem, ale też starać się nie przenosić swoich ewentualnych lęków na dziecko. Wprowadźcie rutynę. Warto zapoznać się z planem dnia, jaki obowiązuje w placówce i już wcześniej wprowadzić podobne zasady w domu, dzięki czemu dziecku może być łatwiej odnaleźć się w nowym miejscu. Nie strasz. Maluszek, który kiedykolwiek usłyszy, że jeśli będzie niegrzeczny, zostanie wcześniej wysłany do przedszkola, może nie być pozytywnie do niego nastawiony. Zaplanuj czas pójścia do przedszkola. Dzieci z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa trudniej adaptują się do nowych warunków. Warto więc tak zaplanować czas rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, żeby nie zbiegał się on, np. ze zmianą miejsca zamieszkania czy pojawieniem się w rodzinie kolejnego dziecka. Przyzwyczajaj do nowych potraw. Dobrym rozwiązaniem może być przyjrzenie się z wyprzedzeniem przedszkolnemu jadłospisowi i wprowadzenie do domowego menu wybranych potraw, które dziecko będzie otrzymywać w placówce, a których dotychczas nie próbowało. Uczyń z dziecka partnera w przygotowaniach. Pozwól mu wybrać plecak i inne przedszkolne akcesoria czy pomóc w ich spakowaniu. Jeśli jest taka możliwość, dobrym pomysłem może być też początkowo zabieranie przez maluszka do przedszkola ulubionej zabawki, do której będzie mógł się przytulić w razie potrzeby. Bądź blisko. Zadbaj, by maluszek czuł się kochany, dając mu tyle czasu i czułości, ile potrzebuje w tym niełatwym dla siebie czasie. Przygotuj się do pożegnania. Nawet jeśli dziecko płacze, przedłużanie pożegnania nie pomoże. Najlepszym rozwiązaniem jest przytulenie maluszka, przypomnienie mu, kiedy i przez kogo zostanie odebrane (np. po podwieczorku, bo godzina 16 może nie być dla dziecka zrozumiała) i przekazanie pod opiekę nauczyciela. Rozważ początkowe skrócenie przedszkolnego dnia. Maluchy łatwiej mogą się przyzwyczajać do nowej sytuacji, jeśli początkowo czas przebywania w placówce nie będzie zbyt długi. Warto zastanowić się nad rozpoczęciem przedszkolnej przygody od połowy standardowego dnia i stopniowe wydłużanie tego czasu, gdy maluszek poczuje się pewniej. Rozmawiajcie o przedszkolu. Dziecko poczuje się ważne, jeśli będzie mogło opowiedzieć o swoim dniu, rówieśnikach i przeżyciach – dzięki temu przedszkole może stać się dla niego bardziej atrakcyjnym miejscem. Szczególnie, jeśli rodzice pomogą mu dostrzec ciekawe rzeczy, które tam maluszka spotykają, a których poza przedszkolem mogłoby nie doświadczyć. To też szansa, by zauważać pozytywne zachowania maluszka w placówce i w ten sposób je wzmacniać. Nie krytykuj dziecka i nie pozwól na to innym. Maluszek, który ciężko się adaptuje, potrzebuje wsparcia, a nie wyśmiewania. Z pewnością słowa „Przedszkolaki nie płaczą” nie pomogą mu szybciej się przystosować, a mogą zmniejszyć pewność siebie.



