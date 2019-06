Czym jest Nestlé Sinlac?

Nestlé Sinlac nie jest zwykłą kaszką. To produkt zbożowy na specjalne potrzeby – potrzeby najmłodszych na diecie eliminacyjnej. Nie zawiera składników, które często wywołują u niemowląt i małych dzieci alergie i nietolerancje pokarmowe: białka mleka krowiego, laktozy, glutenu i soi. Jeszcze ważniejsze niż to, czego w nim nie ma, jest jednak to, co rodzice i maluszki mogą w nim znaleźć. Nestlé Sinlac dostarcza:

energię potrzebną do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz codziennego funkcjonowania organizmu – aż 212 kcal w każdej porcji **;

potrzebną do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz codziennego funkcjonowania organizmu – **; pełnowartościowe białko – aż 6,7 g w każdej porcji **;

– **; niezbędne dziecku witaminy i składniki mineralne, w tym immunoskładniki (cynk, żelazo, witamina A*** i C), pomagające wspierać naturalną odporność dziecka dzień po dniu, witaminę D, często niedoborową w diecie najmłodszych i wapń, istotny dla mocnych kości maluszka.

Dodatkowo, produkt zawiera także aktywne kultury bakterii Bifidobacterium lactis (Bifidus BL), zaliczane do naturalnej mikroflory zasiedlającej przewód pokarmowy dzieci karmionych piersią.

Dieta eliminacyjna może być pełnowartościowa i ciekawa

Gdy rodzic słyszy, że powinien wykluczyć z diety dziecka coś tak podstawowego jak np. mleko i jego przetwory, zwykle nie wie, od czego zacząć. Jak skutecznie wyeliminować alergeny z jadłospisu dziecka, a jednocześnie zapewnić mu wszystkie składniki, których potrzebuje? Jak komponować codzienne posiłki tak, by nie zawierały nawet śladowych ilości źle tolerowanego produktu, a jednocześnie były ciekawe, różnorodne i pozwalały kształtować u dziecka prawidłowe nawyki żywieniowe?

Nestlé Sinlac to sposób na urozmaicenie diety eliminacyjnej dziecka po 4. miesiącu życia. Mama też może włączyć go do swojej diety, np. jeśli maluszek karmiony naturalnie wymaga wykluczenia z diety mleka krowiego, laktozy czy glutenu. Wtedy pomoże komponować dietę kobiety tak, by zaspokajała wszystkie potrzeby jej i niemowlęcia, a jednocześnie chroniła maluszka przed kontaktem z alergenami, których jego układ odpornościowy nie akceptuje.

Przygotowuje się go łatwo i szybko – wystarczy dodać proszek do wody, by otrzymać pełnowartościowy, czyli kompletny odżywczo, posiłek dla maluszka. To dlatego często polecany jest przez lekarzy dzieciom, które słabo przybierają na wadze.

Nestlé Sinlac sprawdzi się na śniadanie, II śniadanie, podwieczorek lub kolację. Może stanowić samodzielne danie lub bazę, którą uzupełni dodatek owoców czy warzyw. Produkt jest odpowiedni również do przygotowania dań: placuszków, kluseczek i kotlecików, a nawet zagęszczania zup lub sosów. Nestlé Sinlac można wykorzystać także jako składnik ciekawych deserów, które pomogą urozmaicić dietę maluszka. Nestlé Sinlac może być również wykorzystywany jako element urozmaiconej diety wegetariańskiej i wegańskiej oraz w jadłospisie osób zdrowych, pragnących włączyć do swojego menu nowe ciekawe składniki, takie jak wspomniana już mączka chleba świętojańskiego.

U osób z nietolerancją mleka posiłek na bazie Nestlé Sinlac zastąpi danie mleczne, a w przypadku nietolerancji glutenu – danie zbożowe. Co ważne, zamiana ta nie powoduje w diecie utraty składników odżywczych naturalnie zawartych w eliminowanych produktach – mimo, że w jadłospisie dziecka nie będzie mleka, może być w nim odpowiednia ilość wapnia!

Składniki Nestlé Sinlac

Nestlé Sinlac powstał na bazie mąki ryżowej i mączki chleba świętojańskiego, czyli składników naturalnie bezglutenowych. Ryż świetnie sprawdza się jako podstawa pierwszych stałych posiłków – jest lekkostrawny i łagodny w smaku. Chleb świętojański jest mniej znany, ale z powodzeniem można wykorzystywać go w jadłospisie najmłodszych. Pod tą tajemniczą nazwą kryją się strąki drzewa karobowego, które występuje w rejonie śródziemnomorskim i zaliczane jest do roślin strączkowych, jak np. bób. Ze względu na zawartość białka i składników mineralnych oraz niskie właściwości alergizujące chleba świętojańskiego warto włączyć go do diety, szczególnie eliminacyjnej. Dodatkowo, w Nestlé Sinlac obecna jest kompozycja olejów roślinnych – rzepakowego i słonecznikowego, która dostarcza wysokiej jakości tłuszcze.

Zmiany, zmiany – Nestlé Sinlac w nowej szacie i nowy Nestlé Sinlac bez dodatku cukru

Nestlé Sinlac od 18 lat pomaga rodzicom maluszków na diecie eliminacyjnej oraz tych, które niedostatecznie przybierają na wadze. To najpopularniejszy wśród polskich rodziców produkt zbożowy dla niemowląt i małych dzieci – niekwestionowany numer 1 w Polsce w swojej kategorii1. Ułatwia komponowanie urozmaiconych posiłków tak, by dostarczały energię i składniki odżywcze w ilościach, których dziecko potrzebuje. Zdobył w tym czasie uznanie nie tylko rodziców, ale też zaufanie lekarzy, który polecają go swoim małym pacjentom.

Do sklepów trafił właśnie dobrze znany Nestlé Sinlac w nowej szacie graficznej. Nowe, bardziej przejrzyste opakowanie ułatwi rodzicom odnalezienie potrzebnych informacji. Na etykiecie znalazł się także przykładowy przepis z wykorzystaniem produktu – pomysł na Bananowe kluseczki bez glutenu i mleka. Zmieniła się też receptura produktu – w odpowiedzi na oczekiwania rodziców jego skład został uproszczony.

To jednak niejedyna zmiana - Nestlé Sinlac ma teraz młodszego brata, Nestlé Sinlac bez dodatku cukru*. Nowość również przeznaczona jest dla niemowląt po 4. miesiącu i małych dzieci. Nie zawiera mleka, laktozy, glutenu ani soi. Wystarczy dodać wodę, by otrzymać pełnowartościowy posiłek z witaminami i składnikami mineralnymi, w tym immunoskładnikami (cynkiem, żelazem, witaminą A*** i C), które uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego dziecka. Aż 97% produktu stanowią 2 podstawowe składniki – mąka ryżowa i mączka chleba świętojańskiego.

Nestlé Sinlac, masa netto 500 g, rekomendowana cena producenta 24,99 zł

Nestlé Sinlac bez dodatku cukru*, masa netto 300 g, rekomendowana cena producenta 17,99 zł

* zawiera cukry naturalnie zawarte w składnikach, głównie ryżu i mączce chleba świętojańskiego

** 1 porcja = 50 g Nestlé Sinlac + 150 ml wody

*** zawartość zgodnie z przepisami prawa

