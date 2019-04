1. Czym jest gluten i jakie produkty go zawierają?

Gluten to mieszanina białek, która jest naturalnie zawarta w ziarnach niektórych zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia, a czasem również owsa*. Obecny jest także we wszystkich produktach otrzymywanych z tych zbóż, m.in. pieczywie i kaszach. Składniki glutenowe mogą być dodawane także do innych produktów, np. warzywnych.

Zboża glutenowe: pszenica, owies, żyto, jęczmień,

pszenica, owies, żyto, jęczmień, Zboża naturalnie bezglutenowe: ryż, kukurydza, gryka, proso

2. Czy dziecko potrzebuje glutenu?

Różnorodna dieta umożliwia zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych malucha. Od najmłodszych lat pozwala też kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe i zapoznawać dziecko z bogactwem smaków. Włączenie do diety niemowlęcia zarówno zbóż glutenowych jak i bezglutenowych pozwala ją urozmaicić, dzięki czemu maluch może korzystać ze skarbów ukrytych w każdym ziarenku. Pomijanie w jadłospisie dziecka zbóż zawierających gluten może powodować, że będzie on mniej ciekawy oraz uboższy w składniki odżywcze.

3. Kiedy i jak wprowadzać gluten do diety dziecka?

Produkty zawierające gluten należy wprowadzić w pierwszym roku życia. Tak jak w przypadku pozostałych produktów rozszerzających dietę, także zboża glutenowe nie powinny być jednak podawane wcześniej niż przed końcem 4. miesiąca. Przygodę z glutenem warto rozpocząć delikatnie - początkowo wystarczą niewielkie ilości produktu glutenowego, np. kaszki manny. Można dodać ją do porcji mleka modyfikowanego, zupki jarzynowej czy przecieru owocowego, który maluszek już zna. Kiedy brzuszek dziecka zapozna się z nowym składnikiem i zacznie go tolerować, można zacząć stopniowo zwiększać ilość produktów zawierających gluten tak, by stały się dla maluszka pełnowartościowymi posiłkami.

4. Czy są dzieci, u których gluten jest niewskazany?

Zwykle nie ma potrzeby wykluczania glutenu z diety dziecka – gdy maluch nauczy się go tolerować, staje się on standardowym składnikiem jadłospisu. Dieta bez glutenu może być jednak konieczna, np. w przypadku celiakii - choroby, która występuje u 1-3% ludzi na świecie. Jeśli po wprowadzeniu glutenu do jadłospisu malucha pojawią się objawy takie jak biegunki, wysypka czy brak przybierania na wadze, konieczna jest konsultacja z pediatrą. Może on zalecić dietę eliminacyjną z wykluczeniem tego składnika.

5. Czy warto opóźniać wprowadzanie glutenu do diety dziecka?

Rodzice czasem obawiają się glutenu i starają się opóźnić jego wprowadzenie do diety. Nie ma to uzasadnienia – gluten to naturalny składnik żywności i dla zdrowego niemowlęcia jest całkowicie bezpieczny. Opóźnianie wprowadzenia go do jadłospisu nie zapobiega nietolerancji, a zmniejsza różnorodność w diecie dziecka.

6. Jakie produkty glutenowe podawać dziecku?

Zboża kryją w sobie prawdziwe skarby. Ze względu na wysoką zawartość węglowodanów złożonych dostarczają dziecku energii. Jest ona potrzebna, by maluszek mógł rosnąć, rozwijać się i każdego dnia poznawać świat. Co ważne, energia ta uwalniana jest w organizmie powoli, dzięki czemu wystarcza na dłużej. Produkty zbożowe zawierają także błonnik pokarmowy, roślinne białko oraz witaminy i składniki mineralne, np. żelazo niezbędne do rozwoju funkcji poznawczych.

Tradycyjnie najchętniej podawane dzieciom są zboża bezglutenowe – ryż i kukurydza. Warto jednak zapoznać niemowlę z całym bogactwem zbożowych smaków. Ułatwiają to kaszki z linii „Skarby Zbóż”. W jej skład wchodziło do niedawna 4 kaszki, w których znalazło się aż 8 różnych rodzajów zbóż. Teraz dołączają do nich 2 kolejne propozycje:

Kaszka owsiano-pszenna ze śliwką dla niemowląt po 6. miesiącu (250 g, cena detaliczna sugerowana przez producenta 11,99 zł)

dla niemowląt po 6. miesiącu (250 g, cena detaliczna sugerowana przez producenta 11,99 zł) Kaszka 5 zbóż z lipą dla niemowląt po 6. miesiącu (250 g, cena detaliczna sugerowana przez producenta 11,99 zł)

Już wkrótce różnorodność w linii „Skarby Zbóż” będzie jednak jeszcze większa – do 6 propozycji dołączy także Kaszka 8 zbóż, również dla niemowląt po 6. miesiącu.

Wszystkie kaszki z linii „Skarby Zbóż” nie zawierają dodatku cukru – w ich skład wchodzą jedynie cukry naturalnie zawarte w składnikach, głównie zbożach. Kaszki pomagają we wprowadzeniu glutenu do diety dziecka – są wśród nich propozycje zarówno dla maluszków po 4., jak i po 6. miesiącu. Zawierają niezbędne dziecku witaminy oraz aktywne kultury bakterii Bifidobacterium lactis, takie jak w mleku mamy. Co ważne, wykorzystywane są w nich zarówno zboża typowe dla diety niemowląt, jak wspomniane już ryż i kukurydza, jak i te rzadziej kojarzone z jadłospisami najmłodszych, np. owies czy żyto. Dzięki temu łatwiej będzie zapewnić dziecku urozmaiconą dietę i dostarczyć maluszkowi wszystkie niezbędne składniki.

Dmitry Kalinovsky_ Shutterstock_1152340898

Ważna informacja

W okresie pierwszych 6 miesięcy życia dziecka zalecane jest wyłączne karmienie piersią. Po tym okresie należy rozpocząć wprowadzanie żywności uzupełniającej o odpowiedniej wartości odżywczej przy jednoczesnej kontynuacji karmienia piersią do ukończenia przez dziecko 2 lat i dłużej. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego czas wprowadzenia posiłków uzupełniających należy skonsultować z lekarzem lub położną.

O Nestlé Polska S.A.

Nestlé Polska S.A. to, należący do grona liderów, producent m.in. produktów dla niemowląt i małych dzieci. W portfolio firmy znajdują się m.in. mleka modyfikowane, kleiki, kaszki, soki i nektary, dania w słoiczkach, deserki i herbatniczki dostępne od wielu lat pod markami NAN OPTIPRO® 2, Gerber, Nestlé i BOBO FRUT. Naszym celem jest nie tylko wspomagać rodziców w trosce o żywienie i zdrowie ich dzieci, ale także edukować ich w zakresie znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju i wzrostu maluchów oraz zasad jej właściwego bilansowania.