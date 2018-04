Alergie to najczęstsza choroba przewlekła w Europie

Jak szacuje Światowa Organizacja Alergii, nawet 40% osób na świecie może cierpieć na alergię. W samej Europie przewlekłe choroby alergiczne dotyczą ponad 150 milionów osób. To więcej niż liczba wszystkich mieszkańców największego państwa świata – Rosji. Alergia stała się w ten sposób najczęstszą chorobą przewlekłą na naszym kontynencie.

Częstotliwość występowania problemu gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 50 lat, a przyszłość również nie jawi się optymistycznie– specjaliści przewidują, że liczba osób z alergią dalej będzie się zwiększać i do 2025 roku to schorzenie będzie już występować u co 2. Europejczyka.

Przełom kwietnia i maja na całym świecie poświęcony jest alergii

maja obchodzony jest jako Światowy Dzień Alergii i Astmy. Wcześniej, między 22. a 28. kwietnia, przypada Światowy Tydzień Alergii. Światowa Organizacja Alergii (World Allergy Organization – WAO), jego główny organizator, w tym roku w centrum tego wydarzenia umieściła atopowe zapalenie skóry – AZS. To najczęstsze przewlekłe schorzenie zapalne skóry, charakteryzujące się jej suchością i swędzeniem. Dotyka ludzi w każdym wieku, jednak największą grupę chorych stanowią niemowlęta i dzieci do 5. roku życia. Nawet 1 na 7 dzieci może zmagać się z tym problemem, podczas gdy w całej populacji AZS dotyka tylko 2-5% osób.

Od czego zależy ryzyko wystąpienia alergii?

Istnieje wiele czynników, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo pojawiania się alergii u dziecka. Warto zapoznać się z nimi jeszcze przed narodzinami maleństwa, tak by jak najwcześniej zacząć je chronić.

1. Alergię można dziedziczyć

Alergię można mieć w genach. 7 razy większe ryzyko wystąpienia alergii na orzeszki ziemne mają dzieci, których rodzice lub rodzeństwo borykają się z tym problemem. Maluchy, w których najbliższej rodzinie alergia nie występuje, mają około 5-15% ryzyka rozwoju jakiejkolwiek alergii. U tych, których oboje rodzice cierpią na ten sam typ alergii, prawdopodobieństwo to rośnie nawet do 80%

2. Mężczyźni mają gorzej

Mężczyźni charakteryzują się nawet o 87% większym ryzykiem alergii pokarmowej niż kobiety. Różnica między płciami może być nawet większa w najmłodszych grupach wiekowych – alergia na orzeszki ziemne poniżej 4. roku życia występuje aż do 5 razy częściej u chłopców niż dziewczynek.

3. Bakterie nie zawsze są złe

Jedną z przyczyn rosnącej częstości chorób alergicznych może być zbyt ograniczony kontakt dzieci z drobnoustrojami, m.in. na skutek nadmiernej higieny. Jego przyczyną może być także poród metodą cesarskiego cięcia, który utrudnia zasiedlenie jelit niemowlęcia przez korzystne bakterie.

4. Jedzenie ma znaczenie

Wyłączne karmienie piersią przez minimum 4 pierwsze miesiące życia dziecka może zmniejszać u niego ryzyko wystąpienia alergii.

przez minimum 4 pierwsze miesiące życia dziecka może zmniejszać u niego ryzyko wystąpienia alergii. Po zakończeniu karmienia piersią wielu ekspertów zaleca stosowanie u dzieci z grupy ryzyka alergii specjalnych mlek modyfikowanych zawierających białko hydrolizowane , czyli pocięte na krótsze fragmenty (oznaczenie H.A.).

, czyli pocięte na krótsze fragmenty (oznaczenie H.A.). Istotny jest również czas wprowadzenia pokarmów uzupełniających – rozpoczęcie rozszerzania diety po 6. miesiącu może być czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia alergii.

– rozpoczęcie rozszerzania diety po 6. miesiącu może być czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia alergii. Ważna jest także jakość diety. Warto zwrócić uwagę, na odpowiednie spożycie witaminy A, C, cynku oraz owoców i warzyw.

5. Najlepiej urodzić się wiosną lub latem

Dzieci, które przyszły na świat wiosną lub latem rzadziej wykazują objawy alergii pokarmowej we wczesnym dzieciństwie. Może to wynikać z faktu, że są one w większej mierze wystawione na słońce, które pozwala na produkcję w skórze witaminy D. Niedobór tego składnika może zwiększać prawdopodobieństwo alergii u dziecka.

Nigdy nie jest za wcześnie, by zapobiegać alergii u maluszka.

Źródła:

