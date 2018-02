Zaskakująca kampania produktów Gerber Organic

Właśnie ruszyła kampania promująca nowe produkty Gerber. Jej głównym bohaterem, inaczej niż w przypadku większości produktów dla niemowląt i małych dzieci, wcale nie jest maluch ani jego rodzice, a Pan Organic – rolnik uprawiający ziemię zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, a właściwie uzyskane dzięki jego wysiłkom ekologiczne warzywa i owoce.

Animacja w schematyczny sposób pokazuje, jak powstają produkty ekologiczne, dzięki czemu widz ma możliwość towarzyszenia im w drodze od pola do stołu. Najpierw obserwuje surowce, które, dzięki ograniczeniu do minimum czynności ingerujących w ich wzrost, mogły rozwijać się we własnym tempie. Później przychodzi czas na procesy przetwarzania, które mają na celu maksymalne ograniczenie strat cennych składników, naturalnie zawartych w warzywach i owocach, i, wreszcie, na gotowy produkt, wyróżniający się certyfikatem ekologicznym i symbolem zielonego listka obecnym na opakowaniu.

Nietypowy jest nie tylko bohater, ale także forma nagrania – zabawną rymowankę oparto na popularnym utworze, który każdy chyba zna z dzieciństwa - Old McDonald had a farm (Stary Donald farmę miał). Dzięki temu piosenka niezwykle łatwo wpada w ucho dużych i małych i trudno przestać ją nucić.

Strona edukacyjna Gerber Organic

Kilkunastosekundowa animacja ma zainteresować widzów zagadnieniem rolnictwa ekologicznego, nie jest w stanie jednak dostarczyć im konkretnej wiedzy na jego temat. Znaleźć ją można na stronie poświęconej linii Gerber Organic. Zawiera ona odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z produkcją ekologiczną – m.in. tłumaczy czym produkty ekologiczne różnią się od tych pochodzących z tradycyjnych upraw, jakie zasady obowiązują podczas ekologicznej uprawy roślin i ich przetwarzania oraz jak rozpoznać prawdziwie ekologiczny produkt. Wkrótce strona będzie poszerzana o kolejne funkcjonalności.

Jeszcze bardziej szczegółowe informacje, przydatne dla osób szczególnie zainteresowanych tematem rolnictwa ekologicznego znaleźć można na stronie firmy.

Ekologiczne dania dla niemowląt i małych dzieci Gerber Organic

Polacy na zakupach coraz chętniej wypełniają koszyk produktami ekologicznymi, wśród których prym zdecydowanie wiedzie żywność. Doceniają jej niski stopień przetworzenia i wysokie walory zdrowotne oraz fakt, że przy jej produkcji dużą wagę przykłada się do ochrony środowiska. Z roku na rok częściej wracają więc do domu z ekologiczną marchewką, jabłkiem, jajami czy mięsem. A ponieważ każdy rodzic chce zapewnić swojemu dziecku to, co najlepsze, coraz bardziej poszukiwana jest także żywność dla niemowląt i małych dzieci stworzona na bazie ekologicznych składników. Odpowiadając na tę potrzebę w ostatnim czasie 11 takich właśnie produktów wprowadziła do swojej oferty marka Gerber. Na nową linię Gerber Organic składają się:

4 kompozycje warzywne, zawierające rzadko dotychczas obecne w daniach dla dzieci składniki, jak burak czy słodki ziemniak (batat);

4 kompozycje owocowe, z których każda składa się z 2 lub 3 dobrze znanych owoców;

3 jednoskładnikowe przeciery owocowe w tubkach.

