Do walki z dziecięcym głodem wezwij posiłki!

Kolejny dzień w biegu, mnóstwo spraw na głowie, obowiązki, zadania, wyzwania. Angielski, zakupy, sprzątanie, TBC i ABT, a w tym całym galimatiasie jeszcze maluch, który w najmniej spodziewanym momencie, gdzieś między wybieraniem najlepszego kubka-niekapka, a zakupem większego body, w sposób absolutnie nieskrępowany zaczyna właśnie komunikować głód. Małego brzuszka nie można jednak wypełnić byle czym. Co więc wybrać?

Jaka powinna być przekąska dla dziecka?

Przekąska dla najmłodszego członka rodziny musi spełniać przynajmniej kilka warunków:

Każdy składnik od początku, już od chwili, gdy jest jeszcze malutki i młodziutki, jest uważnie śledzony przez doświadczonych detektywów, którzy, stąpając za nim krok w krok, pozwolą dotrzeć do małej buzi tylko tym surowcom, które ze względu na najwyższą jakość i spełnianie najbardziej wyśrubowanych norm, są tego całkowicie godne; Każde połączenie smaków, zanim dotrze do kubków smakowych maluszka, jest analizowane przez wiele osób: specjalistów wymagających nie mniej niż szefowie znanych i cenionych restauracji, a często także mamy, które dobrze wiedzą, co lubią ich pociechy. Ma to ogromne znaczenie, bo otrzymany produkt już od pierwszych miesięcy życia dziecka ma pomóc w kształtowaniu u niego zdrowych nawyków, ale również wywoływać wymowne oblizanie buzi i poklepanie się po brzuszku na zakończenie każdego posiłku; Każda receptura poddawana jest długim dysputom i dywagacjom ekspertów, którzy na żywieniu znają się jak nikt inny i z pasją zajmują się nim od lat tak, by zawartość składników odżywczych w gotowym do podania posiłku odpowiadała potrzebom maluchów na każdym etapie radosnego poznawania świata; Każde opakowanie zostało stworzone tak, by troskliwie chronić cenne składniki, które

w nim zamknięto i ukryty w nim w magiczny sposób smak, a jednocześnie umożliwić rodzicowi i jego ciekawskiemu maluszkowi wygodną naukę nowych smaków zawsze

i wszędzie tam, gdzie mają na to ochotę i tego potrzebują; Każda porcja zdrowo wypełnia mały brzuszek tak, by aż do kolejnego posiłku nic nie mogło już zatrzymać małego odkrywcy w radosnej podróży do świata nowych, nieznanych dźwięków, barw, woni i faktur.

Czy istnieją przekąski idealne dla niemowląt?

Gdzież jednak znaleźć można jeden produkt, który potrafiłby spełnić wszystkie te warunki? Od dziś rodzice sięgać mogą nie po jeden, ale aż 3 nowe owocowe deserki Gerber, które doskonale odpowiedzą na potrzeby małych i dużych. Inspirowane niepowtarzalnymi odcieniami letniego słońca musy to połączenie dobrze znanych z polskich sadów owoców z ich tropikalnymi kuzynami – to cenione przez zwolenników tradycyjnych smaków spotkanie jabłek i gruszek z bananem, uświetnione jednak obecnością swojskiej maliny, orzeźwiającego ananasa lub soczystych winnych gron. Bez solidnego wsparcia, mimo najlepszych chęci, licznych prób i największych wysiłków, nawet tak doborowe owocowe towarzystwo mogłoby sobie jednak nie poradzić z prawdziwym Głodem. Aby dać wreszcie rodzicom oręż skuteczny w walce z każdym głodem i Głodem ich małych i większych pociech – gdy potrzebna jest pożywna przekąska, a owoce na pomoc wzywają posiłki, przybywają… zboża,

w postaci 3 nowych deserków w tubkach Gerber.

A może przekąska z musli?

Musli, müsli, muesli, müesli – mieszankę zbóż, popularną od lat na stołach całego świata, zwiemy różnie w różnych krajach, ale wszyscy wiedzą, że posiłek, w którym się pojawi, zapewni energię na długie godziny wytężonej pracy, energię niezbędną do poruszania się, myślenia, energię, której

w centralnym punkcie dnia, gdy jest najbardziej potrzebna, często brakuje. Musli doskonale sprawdza się w śniadaniowym menu dorosłych już od ponad 100 lat, dlaczego więc delikatnych płatków zbóż nie dodać do zdrowej, pożywnej przekąski przeznaczonej dla najmłodszych tak, by można było je podać zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują?

Z połączenia owocowych musów z musli powstały:

Owocowy deserek w tubce GERBER Gruszka, banan, malina z musli –

masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł;

– masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł; Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, banan, winogrona z musli –

masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł;

– masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł; Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, ananas, banan z musli –

masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł.

Poznaj rodzinę owocowych deserków w tubkach Gerber

Każda z 3 nowych propozycji kryje w swoim bogatym wnętrzu delikatnie zmielone ziarna, wyłuskane latem ze złotych wiech owsa i ciężkich kłosów pszenicy. To jednak nie wszystkie propozycje, jakie marka Gerber przygotowała dla małych odkrywców, a zaledwie niewielka część wielkiej rodziny deserków w tubkach Gerber, w których rozsmakowali się mali i więksi Polacy. Deserki te uwielbiają chodzić z dziećmi na spacery, odwiedzać z nimi znajomych i rodzinę, towarzyszyć podczas wakacyjnych wyjazdów… Owocowe musy w tubkach Gerber nie lubią rozstawać się

z maluszkami zbyt szybko, dlatego, gdy trochę podrosną, chętnie będą maszerować z nimi do żłobka, przedszkola i szkoły. Warto mieć w domu większy zapas, by codziennie serwować dziecku kolejny

z szerokiej gamy deserków w tubkach Gerber, dbając w ten sposób o różnorodność w jego diecie

i pokazując, że to co zdrowe, może być także… naprawdę smaczne. Większy zapas oznacza także, że mama, biegnąc na wyczerpujące zajęcia na siłowni lub wymagające prawdziwego skupienia konwersacje z angielskiego, bez wyrzutów sumienia będzie mogła podkraść jedną tubkę, by także jej pomogła skutecznie zwalczyć głód, bez względu na to, gdzie i kiedy się pojawi. Deserki, chociaż stworzone zostały z myślą o najmłodszych i mogą być serwowane już po ukończeniu 6. miesiąca życia, nie mają bowiem, na szczęście, górnej granicy wieku podawania, delektować mogą się więc nimi wszyscy, bez względu na rok urodzenia.

Poza wymienionymi wyżej nowościami, cała wielka rodzina owocowych deserków w tubkach Gerber obejmuje także poniższe produkty.

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, marchew, mango



Wyjątkowy, bo złożony nie tylko z owoców, ale także warzyw, deser

w tubce. Wygodna nauka smaków, którą rodzice mogą prowadzić zawsze

i wszędzie tam, gdzie dziecko ma na to ochotę – w domu, na spacerze

i w podróży. Zawiera witaminę C, która pomaga wspierać odporność maluszka. Masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, gruszka, malina, jagoda



Bogactwo owocowych smaków, które pozwala na przyjemną naukę smaków już od 6. miesiąca życia. Zamknięty w wygodnej tubce mus to zdrowa przekąska, którą warto mieć pod ręką wszędzie, gdzie może pojawić się niespodziewany głód. Zawiera witaminę C i naturalny błonnik pokarmowy.

Masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Gruszka, suszona śliwka



Smaczny deser w tubce złożony w 100% z owoców z witaminą C, która pomaga wspierać odporność maluszka. Dodatkowo, każda porcja musu dostarcza 2,7 g naturalnego błonnika pokarmowego. Pomysł na owocową przekąskę w domu, na spacerze i w podróży – wszędzie tam, gdzie rodzic

i maluch tego potrzebują.

Masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta 3,49 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, brzoskwinia



Pierwsze spotkanie z lubianymi przez dzieci owocami – pyszny przecier przeznaczony dla maluchów po 6. miesiącu życia. 100% owoców z witaminą C, do podania wszędzie, gdzie dziecko ma na to ochotę.

Masa netto 90 g, średnia cena rynkowa około 3,00 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, banan, truskawka



Deser stworzony z myślą o niemowlętach po 6. miesiącu życia, które właśnie rozpoczynają przygodę z nauką smaków. Zawiera witaminę C, która pomaga wspierać układ odpornościowy dziecka.

Masa netto 90 g, średnia cena rynkowa około 3,00 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, gruszka



Jesienne owoce dostępne przez cały rok w formie pysznego przecieru. Pomysł na przekąskę podczas spaceru lub podróży, smakowite II śniadanie i podwieczorek.

Masa netto 90 g, średnia cena rynkowa około 3,00 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, jagoda, banan

Niecodzienne połączenie dobrze znanych dzieciom jabłuszek i banana

z jagodami. Pomoże urozmaicić dietę maluszków po ukończeniu 6. miesiąca życia. Niewielkie opakowanie i wygodna forma przecieru ułatwią włączenie owoców do diety dziecka.

Masa netto 90 g, średnia cena rynkowa około 3,00 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, mango

Sposób na wprowadzenie propozycji z egzotycznym owocem do jadłospisu dzieci po 6. miesiącu życia. Nowe smaki, które można łatwo zaserwować maluchowi jako przekąskę między posiłkami, zarówno w domowym zaciszu, jak i poza domem.

Masa netto 90 g, średnia cena rynkowa około 3,00 zł

Owocowy deserek w tubce GERBER Jabłko, morela

Jabłuszko w towarzystwie soczystej moreli i witaminy C, która pomaga wspierać układ odpornościowy dziecka. Owocowy deser, który starsze dzieci mogą wyjadać bezpośrednio z tubki.

Masa netto 90 g, średnia cena rynkowa około 3,00 zł

