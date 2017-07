Zagraj w zielone z brokułem

Nie bez powodu przez ulicę wolno przechodzić wyłącznie na zielonym, a ci, którzy całe dnie spędzają przed komputerem, powinni zadbać, by w ich otoczeniu znalazło się coś zielonego, co od czasu do czasu pomoże zrelaksować wzrok. Zielone jest najlepsze!

Warto, by także dziecięce menu zazieleniło się jak najwcześniej – dzięki temu maluszek już na początku rozszerzania diety będzie mógł korzystać z zalet zielonych warzyw. Świetną propozycją na pierwszy zielony posiłek jest brokuł.

Tego pewnie nie wiesz o brokule

Chociaż raczej na to nie wygląda, brokuł to tak naprawdę dobrze zakamuflowana… kapusta, a raczej jedna z jej licznych odmian. Do Europy przybył prawdopodobnie aż z Azji Mniejszej. W starożytnym Rzymie i antycznej Grecji już w pierwszych wiekach naszej ery był znany i ceniony za wyrafinowany smak.

Jadalna część brokułu to mięsista łodyga i, niespodzianka, kwiatostan zwany różą. W tym przypadku zjadamy więc nie korzeń, liście czy owoce, a najpiękniejszą część rośliny, czyli właśnie kwiat!

Wybierając brokuł, sięgać należy po te jędrne, w kolorze głębokiej, ciemnej zieleni, pozbawione żółtych lub brązowych punktów. Istnieją jednak także brokuły w kolorze… fioletowym, które są jednak znacznie mniej popularne niż zieloni kuzyni.

Dlaczego warto uwzględnić brokuł w diecie?

Brokuł to skarbnica ważnych dla organizmu składników. Podobnie jak inne warzywa, jest źródłem błonnika pokarmowego. Zawiera także szereg witamin i składników mineralnych:

Witaminy A i C, ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;

Witaminę E, pomagającą chronić komórki przed stresem oksydacyjnym;

Kwas foliowy, kluczowy dla kobiet w okresie planowania ciąży i jej pierwszych miesiącach;

Żelazo, ważne dla rozwoju funkcji poznawczych;

Magnez istotny dla zdrowia kości.

Co równie ważne, podanie maluszkowi brokułu to dla niego okazja na zapoznanie się z nowym, ciekawym smakiem. Dzięki temu w przyszłości być może chętniej sięgnie po to warzywo i zawarte w nim skarby.

Jak zapoznać niemowlę z brokułem?

W jednej z książek kucharskich powstałych jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego proponowano serwowanie brokułu z kuminem, nasionami kolendry, siekaną cebulą i kilkoma kroplami oleju. Gdy podawany jest maluszkowi po raz pierwszy, proponujemy jednak nieco uproszczoną wersję – warto na początek zaserwować warzywo samodzielnie, bez dodatku innych produktów – po pomarańczowej marchewce, która jest w Polsce tradycyjnie pierwszym podawanym warzywem, intensywnie zielona barwa brokułu z pewnością wzbudzi jego zainteresowanie. W kwestii ilości, cały ugotowany brokuł jeszcze długo będzie dla maluszka porcją nieco zbyt obfitą – przy pierwszych próbach prawdopodobnie wystarczy 1-2 łyżeczki. Wykorzystać można w tym celu „Brokuły” z linii „Moja pierwsza łyżeczka” marki Gerber – delikatny, jednoskładnikowy przecier warzywny o łagodnym smaku. Jego skład i konsystencja dostosowane zostały do potrzeb niemowląt po 4. miesiącu życia, które mogą rozpocząć z nim poznawanie pierwszych smaków innych niż mleko mamy. Rodzice z pewnością docenią niewielką objętość słoiczka (80g), prosty skład i brak dodatku soli. Co równie ważne, przed podaniem wystarczy podgrzać i przełożyć przecier do miseczki, z której brokuły mogą już powędrować do małej buzi.

Jak podawać dziecku brokuł?

Zaletą brokułu jest niewątpliwie niezwykle proste przygotowanie tego warzywa dla niemowlęcia – wystarczy ugotować je na parze, zblendować z niewielką ilością wody i… gotowe! Nawet jeśli mama uważa, że pierwszy brokuł smakuje mdło, nie należy go dosalać – maluszek może pochwalić się znacznie większą niż u dorosłych liczbą kubków smakowych, w związku z czym smaki odczuwa zupełnie inaczej niż jego rodzice.

Wraz z upływem czasu, w diecie niemowlęcia stopniowo pojawiają się produkty z kolejnych grup spożywczych, m.in. coraz większa liczba warzyw, ryby i mięso, nie oznacza to jednak, że nie ma już w niej miejsca dla wspaniałego brokułu. Świetnie sprawdzi się on bowiem także w postaci bardziej złożonych posiłków. Po ukończeniu 6. miesiąca życia można serwować go z mintajem, np. w postaci obiadku „Rybka z ziemniaczkami, cukinią i brokułami” marki Gerber. Miesiąc później sprawdzi się w towarzystwie innych zielonych warzyw: brukselki, cukinii czy zielonego groszku, jak w zupce „Krem z zielonych warzyw z cukinią”. Maluszki po 8. miesiącu mogą sprawdzić, jak brokuł smakuje w połączeniu z mięskiem, np. kosztując obiadku „Smakowite brokuły z królikiem i ryżem”. Dzieciom z pewnością zasmakuje także brokułowe pesto z makaronem – ugotowany na parze brokuł wystarczy zblendować z odrobiną natki pietruszki i niewielką ilością wody, wymieszać z ugotowanym makaronem i maluszek może już z radością zajadać nowe danie.

Nie ma chwili do stracenia – już czas na brokuł!

