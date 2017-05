Feeria barw w nowych deserkach owocowych Gerber

Do rodziny owocowych deserków w tubkach Gerber, które uwielbiają mali i duzi, dołączyły właśnie 3 nowe produkty zawierające kolejne ciekawe owoce i – uwaga – warzywa! Z dumą przedstawiamy:

Gerber Jabłko, marchew, mango;

Gerber Jabłko, gruszka, malina, jagoda;

Gerber Gruszka, suszona śliwka.

Musy można podawać niemowlętom już po ukończeniu 6. miesiąca życia jako sposób na pierwsze kroki w interesującej przygodzie nazywanej nauką smaków. Nie dodano do nich cukru – słodycz zawdzięczają jedynie obecności naturalnych cukrów. Idealnie sprawdzą się podczas wakacyjnych podróży. Dzięki dodatkowi witaminy C pomagają wspierać układ odpornościowy maluszka.

GERBER, masa netto 90 g, cena rekomendowana przez producenta około 3,49 zł

Tyle o nowościach napisałby ktoś, kto ich nie próbował. Pierwsze spotkanie z nowymi smakami deserków Gerber w tubkach może zaowocować jednak nagłym silnym pobudzeniem wyobraźni i skierowaniem jej w nowym, nieznanym dotąd kierunku, co pozwoli stworzyć coś nowego, intrygującego jak poniższy tekst.

Za pasem lato – czas soczystych kolorów wydobywanych z natury przez smugi słonecznego blasku i odurzających woni rozkwitających kwiatów, wybuchających każdego ranka z nową siłą. Czas nieograniczonych niczym, pulsujących radością chwil spędzonych w drodze; czas wolności, która pozwala dotrzeć wszędzie tam, gdzie deszczowe dni ponurej części roku dotrzeć nie pozwalały; czas relaksu, który jest wartością samą w sobie, a któremu coraz mniej ludzi potrafi oddawać się na co dzień bez wyrzutów sumienia. Nie można jednak zapominać, że zarówno te najmocniej inspirujące i wyczekiwane wakacyjne wojaże jak i najbardziej leniwy, delektujący się bezruchem odpoczynek, mogą ostatecznie zmęczyć. Gdy na letnim szlaku dotrzesz do stacji Głód, sięgnij po, wypełnioną po brzegi niezapomnianymi smakami, nowość od Gerber – musy z niezwykle modnych w tym sezonie owoców zamknięte w wygodnych tubkach. Po czym je poznasz? Ubrane są w najgorętsze barwy lata 2017 – zieleń orzeźwiającego soczystego mango, ociekający owocowym sokiem malinowy róż i głęboki fiolet eleganckiej śliwki.

Poranek na działce z zielenią orzeźwiającego soczystego mango…

Gerber Jabłko, marchew, mango to świeża propozycja dla tych, którzy letnie dni spędzą na rozrzuconych w najbardziej malowniczych miejscach kraju dużych działkach i mniejszych działeczkach. Przywołuje bowiem na myśl marchewki z własnego, okupionego godzinami ciężkiej pracy ogródka, smakujące tak, że tego smaku już nigdy nie da się zapomnieć. W pachnące niezmierzonymi połaciami wybujałej trawy, wilgotne od kropelek rosy, poranki deser sprawdzi się idealnie jako niewielka, lekka przekąska. To ciekawe połączenie owoców i warzyw może zostać wykorzystane także po to, by do jadłospisu najmłodszych zwolenników letniego wypoczynku (już po 6. miesiącu życia!) niepostrzeżenie przemycić tradycyjną marchewkę.

Gerber pomyślał także o tych, dla których dalekie podróże są w tym roku nieosiągalne ze względu na zbyt krótki urlop, już wcześniej przyjemnie wykorzystany na zimowe szaleństwa na stoku – przecier z egzotycznym mango nawet bez pomocy zaawansowanych urządzeń virtual reality pozwoli im choć na chwilę przenieść się w tropiki.

Nowy deserek to także doskonała opcja dla aktywnych – wygodnie spakowany lekki mus bez dodatku cukru, wypełniony po brzegi naturalnymi węglowodanami pochodzącymi z owoców i warzyw, jest zawsze gotowy do zabrania ze sobą na plenerową siłownię lub szaleństwa w parku.

… w południe kolejna szalona młodość z, ociekającym owocowym sokiem, malinowym różem

Gerber Jabłko, gruszka, malina, jagoda stworzony został jakby specjalnie po to, by cieszyć się nim w centralnym punkcie słonecznego dnia, w przerwie między zwiedzaniem gotyckiej katedry, a wrzuceniem do fontanny pieniążka, który zagwarantuje powrót w to wspaniałe, cieszące właśnie oczy, miejsce. To propozycja dla młodych-odważnych, dla których róż to sposób na wyróżnienie się z wakacyjnego tłumu turystów i miejscowych lub próba wyrażenia swojej bezgranicznej radości płynącej z pełnego nowych doświadczeń i wyzwań lata.

Świetnie sprawdzi się jednak także u tych dojrzalszych, którzy mają już odrobinę dość swojej dojrzałości, więc latem chcą przeżyć drugą młodość wypełnioną trwającymi do rana spotkaniami z przyjaciółmi i zdobywaniem nowych umiejętności, które nie są niezbędne do życia, a jednak dają mnóstwo przyjemności (w końcu nigdy nie jest za późno na pierwszą lekcję kitesurfingu!).

Dzięki malinom i jagodom, które w deserze śmiało nazwać można nutą serca, nawet siedząc w biurze przed urlopem można myślami znaleźć się w gęstym, pełnym żywicznych zapachów lesie, którego runo kryje owoce słodkie i zabawnie barwiące palce.

Deserkiem mogą delektować się niemowlęta po 6. miesiącu, małe i większe dzieci, ale również dorośli – nawet do 199. roku życia.

… a wieczorem wielkie wyjście z głębokim fioletem eleganckiej śliwki.

Gerber Gruszka, suszona śliwka to wytworna propozycja na wieczór – latem nie brak przecież eleganckich wyjść, podczas których każdy pragnie wyglądać jak najlepiej i konwersować jak najdowcipniej. Po przywdzianiu wieczorowej kreacji zakupionej specjalnie na tę okazję u znanego projektanta i przygotowaniu makijażu delikatnego, ale podkreślającego wszystkie atuty, którymi hojnie obdarowała nas natura, często na zjedzenie jakiegokolwiek posiłku nie ma już czasu, bo przecież taksówka czeka – co wtedy? Wystarczy wybiegając z domu chwycić w locie owocowy deserek, by w drodze na wielkie przyjęcie szybko zaspokoić głód, który, pozostawiony sam sobie, utrudniałby przeżywanie w pełni radości wyjątkowego wieczoru. Elegancka tubka doskonale skomponuje się zarówno z ciasno upiętym kokiem jak i nieśmiałymi, spływającymi nieujarzmioną kaskadą falami.

Nowy owocowy mus to także ostatnia deska ratunku podczas przyjemnie przedłużających się romantycznych spacerów w ciepłe letnie noce oraz długich rozmów z przyjaciółmi – nie może zabraknąć go w związku z tym w żadnej z miliona torebek, które skrywa każda damska szafa.

Smak nowego musu docenią z pewnością także stateczni domatorzy, którzy schyłek każdych wakacji podczas studiów spędzali u dziadków na wsi, rozkoszując się rozkosznym miąższem pierwszych dojrzałych gruszek i zrywali z drzewa w sadzie przeznaczone na susz śliwki, opychając się nimi do granic możliwości.

3 nowe deserki to brakujący element smakowitej układanki od Gerber, która bez nich dotychczas pozwalała na niezapomniane, jednak w pewien sposób niepełne doznania. Teraz, uzupełniona o nowe smakowe nuty rodzina Gerber chce spędzić z Polakami ostatnie leniwe wiosenne dni, elektryzujące lato, a później towarzyszyć im w czasie złotej jesieni i mroźnej zimy w oczekiwaniu na kolejne lato.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewelina Bancerz-Poźniak

Specjalista ds. Rozwoju Komunikacji Marek

Nestlé Nutrition

tel. +48 660 630 290

e-mail: Ewelina.Bancerz-Pozniak@pl.nestle.com

Ważne informacje dla matek: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, gdyż mleko matki zapewnia idealnie zbilansowaną dietę, chroni przed chorobami oraz dostarcza wielu innych korzyści, zarówno dla dziecka, jak i mamy. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację. Jeśli zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Mleko modyfikowane zostało stworzone by zastąpić mleko matki w sytuacji, kiedy zdecyduje ona o zaprzestaniu karmienia piersią, bądź z jakichś przyczyn karmienie piersią nie jest możliwe. Pamiętaj, że decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią lub wprowadzeniu częściowego dokarmiania butelką ograniczy ilość wytwarzanego pokarmu. Jeśli z jakichkolwiek powodów zdecydujesz o zaprzestaniu karmienia piersią, pamiętaj, że taką decyzję trudno odwrócić. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, pomyśl o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Przez wzgląd na zdrowie swojego dziecka, zawsze przestrzegaj zamieszczonych na etykiecie wskazówek producenta dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.

O Nestlé Polska S.A.

Nestlé Polska S.A. to, należący do grona liderów, producent m.in. produktów dla niemowląt i małych dzieci. W portfolio firmy znajdują się m.in. mleka modyfikowane, kleiki, kaszki, soki i nektary, dania w słoiczkach, deserki i herbatniczki dostępne od wielu lat pod markami NAN OPTIPRO® 2, Gerber, Nestlé i Bobo Frut. Naszym celem jest nie tylko wspomagać rodziców w trosce o żywienie i zdrowie ich dzieci, ale także edukować ich w zakresie znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju i wzrostu maluchów oraz zasad jej właściwego bilansowania.