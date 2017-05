Zdrowy Start w Przyszłość w nowej odsłonie

Swoją wiedzą w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci Nestlé od lat chętnie dzieli się z rodzicami, dla których prawidłowy wzrost i rozwój dziecka jest bardzo ważny. Łatwo mogą się oni zgubić w gąszczu licznych, często sprzecznych informacji na temat karmienia piersią, rozszerzania diety czy produktów dostosowanych do potrzeb najmłodszych, dlatego warto, by znaleźli miejsce, które dostarczy im pełnej i rzetelnej wiedzy w ważnych dla nich kwestiach związanych z opieką nad maluszkiem.

Program Zdrowy Start w Przyszłość to inicjatywa firmy Nestlé już od ponad 10 lat popularyzująca wśród Polaków najnowszą, potwierdzoną badaniami i opiniami wybitnych ekspertów wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem w pierwszych dniach, miesiącach i latach życia.

Dziś jest to najbardziej rozpoznawalny w Polsce program edukacyjny dla przyszłych rodziców i rodziców dzieci do końca 3. roku życia. Jego najistotniejszym punktem jest strona edukacyjna www.zdrowystartwprzyszlosc.pl, którą co miesiąc odwiedza ponad 250 tysięcy osób. Każda z nich w poszukiwaniu cennych informacji przegląda podczas każdej wizyty średnio 3-4 podstrony – na niektórych z nich spędza nawet ponad 20 minut!

Materiały na stronie przeznaczone są zarówno dla kobiet planujących ciążę, rodziców, którzy czekają już na przyjście swojego dziecka na świat jak i tych, którzy właśnie zaczynają stawiać czoła wyzwaniom macierzyństwa i ojcostwa. Wiemy, jakie pytania kłębią się w ich głowach: „Jakie badania wykonać przed ciążą?”, „Jak przygotować się do porodu?”, „Jak wykąpać niemowlę?”, „Jak przystawić dziecko do piersi?”, „Kiedy wprowadzić gluten do diety dziecka?”. Artykuły dostępne na stronie programu przygotowane zostały przez ekspertów Nestlé Nutrition i innych specjalistów z zakresu psychologii, żywienia i ginekologii tak, by zawarta w nich wiedza była jak najbardziej aktualna i kompletna – dzięki temu rozwieją rodzicielskie wątpliwości.

Na stronie dostępne są również przydatne funkcjonalności takie jak, „Kalkulator alergii”, „Siatki centylowe”, „Kalkulator owulacyjny”, „Kalkulator porodu” czy niezwykle popularny „Dziennik karmienia piersią”. Jakie praktyczne zastosowanie mogą mieć dla rodziców narzędzia interaktywne, z których mogą skorzystać na stronie? „Kalkulator alergii” pozwala im na określenie ryzyka wystąpienia u maluszka alergii i odpowiednio wczesne podjęcie działań zapobiegawczych. Dzięki siatkom centylowym mają oni możliwość stałego monitorowania tempa rozwoju swojej pociechy. Pozostałe są równie przydatne.

Ci, którzy chcą mieć dostęp do dodatkowych funkcjonalności, takich jak książka kucharska

z przepisami dla maluszków między 6. a 36. miesiącem życia lub możliwość testowania produktów marek NAN OPTIPRO® 2, Gerber, Nestlé i Bobo Frut, mogą na stronie zarejestrować się do programu Zdrowy Start w Przyszłość. Rodzice i przyszli rodzice, którzy chcieliby być na bieżąco z informacjami związanymi z żywieniem i rozwojem swojego maluszka, mogą regularnie otrzymywać je na swoją skrzynkę e-mail – wystarczy, że zapiszą się do newslettera programu. Ci, którzy chcieliby swoje pytania zadać ekspertom, mogą kontaktować się z Serwisem Konsumenta Nestlé lub wziąć udział w regularnie organizowanych na Facebook live chat ze Specjalistą ds. żywienia Nestlé Nutrition.

Wiedza na temat żywienia w pierwszym okresie życia nigdy nie przestanie być przydatna, stale się jednak zmienia, zmieniają się także oczekiwania i zwyczaje rodziców. Podążając za tymi zmianami, również strona programu Zdrowy Start w Przyszłość została właśnie gruntownie odświeżona. Niezwykle już obszerną bazę wiedzy uzupełniono jeszcze o kolejne ważne dla rodziców zagadnienia takie jak rola żelaza w diecie niemowląt, dieta dzieci po 1. roku życia oraz kolejne przepisy. Na stronie dostępne są również szczegółowe opisy wszystkich produktów Nestlé przeznaczonych dla niemowląt, a przycisk „Kup teraz” ułatwia dokonywanie zakupów dla najmłodszego członka rodziny bez wychodzenia z domu i czasochłonnych poszukiwań. Celem projektu jest, by każdy rodzic mógł znaleźć tu odpowiedź na każde ze swoich pytań związanych z opieką nad maluszkiem, dlatego planowane są już kolejne artykuły. Stronę warto więc odwiedzać regularnie i śledzić pojawiające się na niej nowej treści.

Już 71% rodziców korzysta z zasobów Internetu wykorzystując nie komputer, a telefon lub tablet, dlatego także treści związane z opieką nad dzieckiem powinny być dostępne w wygodnej dla nich formie mobilnej. Proces zmian w obrębie serwisu dotyczył w związku z tym także wyglądu i funkcjonalności całej strony, które dostosowane zostały w całości do potrzeb rosnącej grupy mobilnych użytkowników. Teraz treści bez problemu będzie można przeglądać na mniejszych, podręcznych urządzeniach – nigdy więcej problemów z powiększaniem i przewijaniem strony! Wiadomo przecież, ile spraw jednocześnie załatwiają mama i tato, jak efektywnie wykorzystują każdą minutę dnia oraz że rzadko rozstają się ze smartfonem – teraz, bez względu na to, gdzie są i jak niewiele czasu mają, będą mogli bez problemu poszerzać swoją wiedzę.

Ważne informacje dla matek: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, gdyż mleko matki zapewnia idealnie zbilansowaną dietę, chroni przed chorobami oraz dostarcza wielu innych korzyści, zarówno dla dziecka, jak i mamy. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację. Jeśli zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Mleko modyfikowane zostało stworzone by zastąpić mleko matki w sytuacji, kiedy zdecyduje ona o zaprzestaniu karmienia piersią, bądź z jakichś przyczyn karmienie piersią nie jest możliwe. Pamiętaj, że decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią lub wprowadzeniu częściowego dokarmiania butelką ograniczy ilość wytwarzanego pokarmu. Jeśli z jakichkolwiek powodów zdecydujesz o zaprzestaniu karmienia piersią, pamiętaj, że taką decyzję trudno odwrócić. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, pomyśl o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Przez wzgląd na zdrowie swojego dziecka, zawsze przestrzegaj zamieszczonych na etykiecie wskazówek producenta dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.