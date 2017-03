Czy wiesz, jakie mleko jest najlepsze dla Twojego dziecka?

Maluszek, który właśnie przyszedł na świat, intensywnie rośnie i rozwija się. Potrzebuje

w związku z tym odpowiedniej dawki energii i składników odżywczych. Ich źródłem jest dla niego mleko mamy – optymalny pokarm dla niemowląt, które właśnie zaczynają poznawać świat. To ono pozwoli mu każdego dnia zdrowo przybierać na wadze, zdobywać kolejne centymetry wzrostu czy dozbrajać układ odpornościowy tak, by był gotowy do stawienia czoła bakteryjnym najeźdźcom. Żywienie od samego początku, już od urodzenia, wywiera jednak istotny wpływ nie tylko krótkoterminowo, w postaci osiągnięcia wymarzonego pasma na siatce centylowej, ale także długotrwale. W pierwszych 3 latach życia dziecka jego genom jest bowiem jeszcze bardzo elastyczny

i szczególnie podatny na wpływ określonych czynników, w tym żywieniowych. Mogą one ustawić jego metabolizm tak, by pracował najsprawniej jak to możliwe lub wręcz przeciwnie – wywoływać predyspozycje do określonych problemów zdrowotnych w przyszłości, nawet bardzo odległej. Zjawisko to określane jest jako programowanie żywieniowe i poświęca mu się z roku na rok coraz więcej uwagi.

Centrum Badawcze Nestlé oraz Nestlé Nutrition Institute już od ponad 50 lat prowadzą badania nad mlekiem kobiecym i karmieniem piersią. Na ich bazie od 1963 roku powstało już ponad

60 artykułów dotyczących wyjątkowego składu mleka mamy i korzyści, jakie płyną z karmienia piersią, dzięki którym nasza wiedza na temat tego doskonałego pokarmu jest coraz większa.

Wszystkie składniki mleka mamy są ważne i niezbędne maluszkowi, jednak białko mleka kobiecego jest wręcz naprawdę niesamowite! Zarówno jego optymalna ilość, jak i odpowiedni skład, pomagają zapewnić maleństwu zdrowy start w przyszłość.

Ze względu na liczne zalety mleka mamy, zachęcenie jak największej liczby kobiet do karmienia swoich pociech piersią jest niezwykle ważne – eksperci zalecają wyłączne karmienie piersią do końca 6. miesiąca życia. Po tym czasie wprowadzane są do diety dziecka kolejne produkty, jednak by zapewnić maluszkowi optymalną podaż wszystkich składników pokarmowych niezbędnych do optymalnego rozwoju psycho-fizycznego, w dalszym ciągu główną pozycją w menu niemowląt powinny pozostać karmienie piersią lub mleko modyfikowane. Szeroki wybór mlek modyfikowanych, których skład dostosowany został do potrzeb maluszków w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach, ma w swojej ofercie firma Nestlé – jej specjaliści na bazie

wieloletnich doświadczeń stworzyli NAN OPTIPRO® Plus 2 i 3, NAN OPTIPRO® 2, 3 i 4 oraz NAN OPTIPRO® H.A. 2 i 3.

Mleka modyfikowane Nestlé

Zgodnie z wynikami najnowszych badań i opinią ekspertów z zakresu żywienia niemowląt, podaż białka powinna być ściśle dopasowana do potrzeb dziecka. Specjaliści firmy od lat dążyli w związku

z tym do stworzenia unikalnej technologii, która pozwoliłaby uzyskać wysokiej jakości białko, co umożliwiłoby ograniczenie jego zawartości w mlekach modyfikowanych – tak powstało białko OPTIPRO® obecne jedynie w mlekach modyfikowanych Nestlé. Rodziców, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat białka OPTIPRO®, zachęcamy, by zapytali o nie pediatrę, który opiekuje się ich pociechą – mogą uzyskać od niego niezwykle ciekawe informacje związane ze zdrowiem

i żywieniem dziecka. Źródłem cennych informacji o białku w diecie najmłodszych może być także strona projektu edukacyjnego Zdrowy Start w Przyszłość.

Zarówno niedobór jak i nadmiar poszczególnych witamin czy składników mineralnych nie jest korzystny, dlatego wszystkie wymienione mleka modyfikowane zawierają je w ilościach zgodnych

z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi. Żadnego ze nich nie może być w nich więc ani za dużo, ani za mało – podając je swoim pociechom, rodzice mogą być spokojni, że poszczególne składniki są dostarczane w optymalnych ilościach . Wśród składników odżywczych obecnych

w mlekach modyfikowanych istotne są żelazo2, cynk2, witaminy A2 i C2, uczestniczące

w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Określane są wspólnym mianem immunoskładników1 i obecne są w każdym z wymienionych produktów, podobnie jak aktywne kultury bakterii – w zależności od mleka modyfikowanego mogą to być m.in. szczepy Bifidobacterium lactis lub Lactobacillus reuteri takie jak w mleku mamy.

NAN OPTIPRO® Plus 2 i 3

Wspomniane już wysokiej jakości białko OPTIPRO® wchodzi w skład linii mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO® Plus 2 i 3. Przeznaczone są one odpowiednio dla maluszków po 6. i 12. miesiącu życia. Zawierają immunoskładniki1,2 oraz aktywne kultury bakterii Lactobacillus reuterii. Wielu rodziców z pewnością słyszało o frukooligosacharydach i galaktooligosacharydach, czyli FOS/GOS - one również znalazły się w mleku następnym NAN OPTIPRO® Plus 2.

Dla każdego rodzica bardzo ważne jest, jak mały brzuszek zareaguje na nowe produkty, które pojawiają się w jego diecie. Na szczęście aż 98%* z ponad 1600 Mam, które testowały mleko następne NAN OPTIPRO® Plus 2** potwierdziło, że jest ono dobrze tolerowane przez ich dzieci!

NAN OPTIPRO® Plus 2 i 3 dostępne są w wygodnych puszkach 800 g.

NAN OPTIPRO® 2, 3 i 4

Mleko następne NAN OPTIPRO® 2 przeznaczone jest dla zdrowych niemowląt po 6. miesiącu życia. Zawiera:

wysokiej jakości białko OPTIPRO ® ;

; kwas alfa-linolenowy (ALA) – jeden z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, ważny dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych;

aktywne kultury bakterii Bifidobacterium lactis.

Dostępne jest w kartonikach o masie 350 g i 800 g.

Kiedy maluszek skończy 12. miesięcy, przychodzi pora na mleko modyfikowane dla nieco starszych dzieci. Na szczęście dzięki szerokiej ofercie Nestlé rodzice mogą kontynuować podawanie mleka modyfikowanego – miejsce NAN OPTIPRO® 2 po 12. miesiącu życia może zająć NAN OPTIPRO® 3, a po 2. roku życia – NAN OPTIPRO® 4. Zawierają one podobne składniki – wysokiej jakości białko OPTIPRO®, bakterie B. lactis lub B. longum (NAN OPTIPRO® 4), kwas ALA oraz immunoskładniki1,2 w ilościach dostosowanych do potrzeb rosnącej pociechy.

NAN OPTIPRO® H.A. 2 i 3

Dzieci, których rodzice lub rodzeństwo są alergikami, charakteryzują się zwiększonym ryzykiem pojawienia się alergii na białko mleka krowiego. U tych niemowląt korzystne może być stosowanie po 6. miesiącu życia mleka następnego NAN OPTIPRO® H.A. 2., zawierającego hydrolizowane białko w ilości dostosowanej do potrzeb maluszków. W jego skład wchodzą immunoskładniki1,2, uczestniczące w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego dziecka oraz aktywne kultury bakterii B. lactis.

Kiedy maluszek z grupy dzieci o podwyższonym ryzyku wystąpienia alergii na białko mleko krowiego skończy 12. miesięcy, może być jeszcze za mały, by dostawać standardowe mleko modyfikowane - warto w dalszym ciągu podawać mu NAN OPTIPRO® H.A. 3, zawierające hydrolizowane białko. To jedyne na rynku mleko modyfikowane typu HA przeznaczone dla dzieci po 1. roku życia.

Dla rodziców, którzy nie wiedzą, czy ich dziecko znajduje się w grupie ryzyka alergii i czy w związku z tym mleka modyfikowane NAN OPTIPRO® H.A. 2 i 3 mogą być przeznaczone dla ich dzieci, przydatny będzie krótki test na stronie projektu edukacyjnego Zdrowy Start w Przyszłość.

Każde dziecko jest inne, każde ma inne potrzeby. Dodatkowo, potrzeby niemowlęcia różnią się od potrzeb starszaków po 2. roku życia, dlatego nie ma jednego mleka modyfikowanego, które mogłoby zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci. Na szczęście, w ofercie Nestlé rodzice mogą wybrać mleka modyfikowane dla każdego z nich.

NAN OPTIPRO® Plus 2: 800 g – średnia cena rynkowa około 49,00 zł

NAN OPTIPRO® Plus 3: 800 g – średnia cena rynkowa około 47,70 zł

NAN OPTIPRO® 2

350 g – średnia cena rynkowa około 19,40 zł

800 g – średnia cena rynkowa około 38,80 zł

NAN OPTIPRO® 3:

350 g – średnia cena rynkowa około 19,70 zł

800 g – średnia cena rynkowa około 39,70 zł

NAN OPTIPRO® 4: 800 g – średnia cena rynkowa około 39,70 zł

NAN OPTIPRO® H.A. 2: 400 g – średnia cena rynkowa około 36,80 zł

NAN OPTIPRO® H.A. 3: 400 g – średnia cena rynkowa około 36,80 zł

Nestlé Junior od 1. roku życia o smaku naturalnym: 350 g średnia cena rynkowa około 15,70 zł

Nestlé Junior od 1. roku życia o smaku waniliowym: 350 g średnia cena rynkowa około 15,70 zł

Nestlé Junior od 2. roku życia: 350 g średnia cena rynkowa około 15,90 zł

1 immunoskładniki: żelazo2, cynk2, witamina A2 i C2

2 zawartość każdego składnika zgodnie z przepisami prawa

* Test przeprowadzony wśród 1649 mam z dziećmi w wieku 6-12 miesięcy, które zgłosiły się do badania w programie Nestlé Zdrowy Start w Przyszłość. Termin badania 08.2015-02.2016 r.

** Receptura mleka następnego NAN OPTIPRO® Plus 2 jest taka sama jak mleka następnego NAN PRO 2 z L.reuteri.

Ważne informacje dla matek: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, gdyż mleko matki zapewnia idealnie zbilansowaną dietę, chroni przed chorobami oraz dostarcza wielu innych korzyści, zarówno dla dziecka, jak i mamy. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację. Jeśli zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Mleko modyfikowane zostało stworzone by zastąpić mleko matki w sytuacji, kiedy zdecyduje ona o zaprzestaniu karmienia piersią, bądź z jakichś przyczyn karmienie piersią nie jest możliwe. Pamiętaj, że decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią lub wprowadzeniu częściowego dokarmiania butelką ograniczy ilość wytwarzanego pokarmu. Jeśli z jakichkolwiek powodów zdecydujesz o zaprzestaniu karmienia piersią, pamiętaj, że taką decyzję trudno odwrócić. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, pomyśl o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Przez wzgląd na zdrowie swojego dziecka, zawsze przestrzegaj zamieszczonych na etykiecie wskazówek producenta dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.

