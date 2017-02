Sposób na produkty mleczne dla najmłodszych

Maluszek, który ma już za sobą doświadczenia pierwszego fascynującego półrocza życia, tylko czeka na kolejne nowości. Jeśli poznał już smak warzyw i owoców, przychodzi czas na zaznajomienie się z produktami mlecznymi.

Produkty mleczne to niezwykle ważny element diety małych i dużych. Mogą stanowić źródło pełnowartościowego białka oraz wapnia – składnika potrzebnego do rozwoju kości.

Nie wszystkie produkty mleczne są jednak dla najmłodszych odpowiednie. Z pewnością maluszek w 7. czy 8. miesiącu życia nie jest jeszcze gotowy, by spożywać większe ilości pełnego mleka krowiego. Jego niewielkie ilości stosować można do przygotowywania pokarmów uzupełniających, jednak przed ukończeniem pierwszego roku życia nie powinno być ono głównym produktem mlecznym w diecie dziecka, przede wszystkim ze względu na nieodpowiednie proporcje składników mineralnych, m.in. zbyt małą ilość żelaza oraz zbyt dużą porcję białka. Także po pierwszych urodzinach eksperci nie zalecają podawania dzieciom znaczących ilości mleka krowiego. Mleko kozie i owcze również nie powinno być stosowane przed 12. miesiącem życia – wynika to z bardzo wysokiego, stężenia soli mineralnych oraz małej zawartości kwasu foliowego i witamin, zwłaszcza witaminy B 12 *.

Dokonując wyboru produktów mlecznych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci warto uważnie przyjrzeć się ich etykiecie – najlepsze będą te zaliczane do grupy „środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci”. Ich skład dostosowany został do specyficznych potrzeb tej wyjątkowej grupy konsumentów – produkty te muszą spełniać normy bardziej rygorystyczne niż w przypadku żywności spoza tej kategorii, stawiane przez prawo polskie i europejskie. Maluszek nie jest jeszcze bowiem gotowy na kosztowanie produktów stworzonych

z myślą o potrzebach dzieci starszych lub osób dorosłych, dlatego do momentu ukończenia 3. roku życia powinien spożywać żywność dla niego przeznaczoną. Kryterium decydującym o zakupie konkretnego deserku nie powinna być więc zdecydowanie obecność na opakowaniu bajkowych stworków, które przyciągają uwagę maluszka, a właśnie informacja o wieku podawania. Produkty takie znaleźć można w sklepach na półce dedykowanej niemowlętom i małym dzieciom, obok kaszek i słoiczków - to właśnie tam w pierwszej kolejności należy skierować swe kroki. Co ważne, także wielkość porcji tych produktów różni się w stosunku do produktów mlecznych dla dorosłych –opakowanie to 100-gramowy kubeczek, który lepiej odpowiada na potrzeby małych brzuszków.

Ciekawą propozycją są mleczne deserki, do których należą Nestlé Jogolino i Nestlé Mleczny deserek. Dostarczą one najmłodszym wapnia, ale także magnezu, potrzebnego do rozwoju kości oraz cynku, potrzebnego do prawidłowego wzrostu oraz funkcjonowania układu odpornościowego. Dzięki możliwości przechowywania w warunkach pokojowych, produkt zawsze ma temperaturę odpowiednią do podania maluszkowi i może towarzyszyć w bliskich i dalekich podróżach.

Wapń i magnez powodują, że nam kości się budują.

Cynk aktywnie się udziela, w zdrowym wzroście dzielnie wspiera.

Fakt, iż produkty te nie muszą być przechowywane w lodówce jest jednak jednocześnie barierą, która nie pozwala wielu mamom po niego sięgnąć, mimo niewątpliwych, wymienionych wyżej jego zalet. Rodzice często obawiają się, że produkty te nie będą bezpieczne, a dodatkowo ich wartość odżywcza nie będzie odpowiednia dla maluszka. By rozwiać te wątpliwości, warto przyjrzeć się bliżej procesom, które powodują, że te produkty mleczne, nawet przechowywane w temperaturze pokojowej, zachowują wysoką jakość, dla której warto uwzględnić je w diecie dziecka. Nikogo nie dziwi, że obiadki czy zupki w słoiczkach na moment, gdy maluszek poczuje głód, czekają nie w lodówce a w kuchennej szafce. Zawdzięczają to m.in. procesowi pasteryzacji, który zapewnia im bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Podobny proces pasteryzacji stosowany jest także w przypadku deserków mlecznych Nestlé Jogolino! Oznacza to, iż zostały one poddane działaniu odpowiedniej, dobranej przez specjalistów, temperatury przez odpowiedni, również przez nich określony, czas. By mamy mogły być jeszcze bardziej spokojne o delikatne brzuszki swoich maluszków, deserki pakowane są w atmosferze ochronnej, zapobiegającej rozwojowi drobnoustrojów. Produkt, umieszczony dodatkowo w hermetycznym, nieprzepuszczającym powietrza opakowaniu, staje się dzięki temu bezpieczny dla maluszka.

Dostępne dla rodziców i ich pociech jest kilka wersji smakowych deserków mlecznych Nestlé tak, by maluch mógł poznać już na początku rozszerzania diety jak najwięcej ciekawych smaków. Można więc wybierać spośród aż 7 propozycji – taką różnorodnością wariantów mlecznych deserków nie może pochwalić się nikt inny! Już po 6. miesiącu życia niemowlęta mogą spróbować 6 z nich:

Nestlé Jogolino o smaku naturalnym – masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł;

– masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł; Nestlé Jogolino Morela – masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł;

– masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł; Nestlé Jogolino Jagoda – masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł;

– masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł; Nestlé Jogolino Gruszka – masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł;

– masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł; Nestlé Jogolino Malina – masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł;

– masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł; Nestlé Mleczny Deserek o smaku waniliowym – masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł.

Dla nieco starszych maluszków – tych, które ukończyły już 8. miesiąc życia, przygotowano jeszcze jedną propozycję:

Nestlé Mleczny Deserek o smaku czekoladowym – masa netto 4x100g; średnia cena rynkowa około 10 zł.

Każde opakowanie mlecznych deserków Nestlé to cztery 100-gramowe kubeczki pełne nowych smaków, gotowych do eksplorowania przez ciekawskie maluszki oraz składników odżywczych, za które docenią je rodzice. Średnia cena rynkowa czteropaku to około 10 zł.

Wkrótce rodzina deserków mlecznych Nestlé Jogolino powiększy się. Wiedząc, jak bardzo Polacy lubią i cenią smak soczystych, kojarzących się z czerwcowym słońcem truskawek, Nestlé dołączyło do swojej oferty Nestlé Jogolino Truskawka - produkt, który pozwoli na truskawkowe doznania nawet teraz, w środku zimy. Dzięki temu jeszcze bardziej powiększy się wachlarz deserków, które można bez obaw podawać najmłodszym - ich skład został przecież stworzony właśnie

w odpowiedzi na potrzeby intensywnie rosnących dziecięcych organizmów.

* Szajewska H., Socha P., Horvath A., Rybak A., Dobrzańska A., Borszewska-Kornacka M.K., Chybicka A., Czerwionka-Szaflarska M., Gajewska D., Helwich E., Książyk J., Mojska H., Stolarczyk A., Weker H.: Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria, 2014, 11:321-338.

Ważne informacje dla matek: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, gdyż mleko matki zapewnia idealnie zbilansowaną dietę, chroni przed chorobami oraz dostarcza wielu innych korzyści, zarówno dla dziecka, jak i mamy. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację. Jeśli zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Mleko modyfikowane zostało stworzone by zastąpić mleko matki w sytuacji, kiedy zdecyduje ona o zaprzestaniu karmienia piersią, bądź z jakichś przyczyn karmienie piersią nie jest możliwe. Pamiętaj, że decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią lub wprowadzeniu częściowego dokarmiania butelką ograniczy ilość wytwarzanego pokarmu. Jeśli z jakichkolwiek powodów zdecydujesz o zaprzestaniu karmienia piersią, pamiętaj, że taką decyzję trudno odwrócić. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, pomyśl o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Przez wzgląd na zdrowie swojego dziecka, zawsze przestrzegaj zamieszczonych na etykiecie wskazówek producenta dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.

O Nestlé Polska S.A.

Nestlé Polska S.A. to, należący do grona liderów, producent m.in. produktów dla niemowląt i małych dzieci. W portfolio firmy znajdują się m.in. mleka modyfikowane, kleiki, kaszki, soki i nektary, dania w słoiczkach, deserki i herbatniczki dostępne od wielu lat pod markami NAN OPTIPRO® 2, Gerber, Nestlé i Bobo Frut. Naszym celem jest nie tylko wspomagać rodziców w trosce o żywienie i zdrowie ich dzieci, ale także edukować ich w zakresie znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju i wzrostu maluchów oraz zasad jej właściwego bilansowania.