Musli, jogurt, szarlotka i nutka ananasa dla najmłodszych, czyli o nowych deserkach Gerber

Co jest ważne w diecie dziecka?

Produkty mleczne to bardzo ważny składnik diety najmłodszych. Po jogurt czy twarożek śmiało można sięgać już w drugim półroczu życia dziecka, aż do ukończenia 3. roku życia warto jednak, by były to produkty przeznaczone specjalne dla maluszków, czyli posiadające na opakowaniu informację od którego miesiąca mogą być podawane. Tylko wtedy rodzic może mieć pewność, że ich skład został dostosowany specjalnie do potrzeb dzieci w tym wieku.

Niezwykle istotnym składnikiem diety dzieci są także produkty zbożowe. By w pełni wykorzystać ich zalety, należy zwrócić uwagę na zapewnienie ich odpowiedniego urozmaicenia – warto uwzględniać produkty otrzymywane z pełnego ziarna oraz różnorodne zboża, szczególnie cenne w diecie zarówno młodszych jak i starszych smakoszy.

By sprostać tym wymaganiom, metamorfozę przechodzą właśnie 4 deserki Gerber przeznaczone dla maluszków, które pierwsze owocowe doświadczenia mają już za sobą.

Co jest ważne w nowych deserkach Gerber?

Gerber od dawna podkreśla znaczenie różnorodności w diecie dzieci, a ponieważ owoce świetnie smakują w towarzystwie jogurtu i produktów zbożowych, w ofercie marki pojawiły się:

Banany, jabłka, truskawki z jogurtem i musli – dla niemowląt po 8. miesiącu życia,

masa netto 190 g, cena rekomendowana przez producenta 5,99 zł;

– dla niemowląt po 8. miesiącu życia, masa netto 190 g, cena rekomendowana przez producenta 5,99 zł; Gruszki i jabłka z jogurtem i musli – dla niemowląt po 8. miesiącu życia, masa netto

190 g, cena rekomendowana przez producenta 5,99 zł;

Już wkrótce dołączą do nich kolejne 2 nowe desery:

„Szarlotka” Jabłka z biszkoptem i nutką waniliową – dla niemowląt po 8. miesiącu życia, masa netto 190 g, cena rekomendowana przez producenta 5,99 zł.

– dla niemowląt po 8. miesiącu życia, masa netto 190 g, cena rekomendowana przez producenta 5,99 zł. Jabłka, mango z nutką ananasa i kluseczkami – dla niemowląt po 10. miesiącu życia,

masa netto 190 g, cena rekomendowana przez producenta 5,99 zł.

Czym nowe produkty zdobędą serca małych smakoszy i ich wymagających rodziców? Każdy

ze słoiczków kryje aż 190 g pysznego deserku, czyli zdaniem ekspertów porcję dopasowaną do potrzeb dzieci między końcem 8. miesiąca a pierwszymi urodzinami. Co ważne, żaden

z deserków nie zawiera dodatku cukru, a słodki smak zawdzięcza jedynie naturalnym cukrom pochodzącym z owoców. Ogromny wpływ na opinię najmłodszych na temat nowych produktów będą miały z pewnością także ciekawe warianty smakowe. Są tam dobrze znane gruszki i truskawki, egzotyczne ananasy i mango, a ponieważ szarlotka najlepiej smakuje z waniliowym sosem, również deser Gerber pachnie tą przyprawą.

Nowe desery Gerber to coś więcej niż zwykła przekąska między posiłkami lub pyszny podwieczorek. To przede wszystkim sposób na atrakcyjną naukę smaków, która przyniesie mnóstwo radości całej rodzinie – zarówno maluszkowi, który dzięki nim pozna nowe smaki, jak i jego rodzicom, którzy w ten sposób mogą rozpocząć budowanie u niego dobrych nawyków żywieniowych

i otwartości na nowości już we wczesnym, kluczowym etapie życia.

Opisane zmiany to nie koniec rewolucji w deserkach Gerber - niedawno w ofercie marki pojawiły się musy owocowe w tubkach w 6 atrakcyjnych wersjach smakowych łączące jabłka, mango, morelę, brzoskwinię i inne smakowite owoce. Dzięki wygodnemu opakowaniu świetnie sprawdzą się zarówno w domu jak i poza nim.

O 5 dań z charakterystycznymi zielonymi nakrętkami powiększyła się ostatnio także rodzina dań gotowych Gerber. Są to propozycje obiadków i warzywnych kremów bez mięsa, które pozwolą na zapoznanie maluszka z nowymi smakami warzyw: cukinii, pasternaku, brukselki, zielonego groszku, dyni, ale także łagodnego sera mozzarella, m.in. w formie Risotto z kalafiorem

i mozzarellą.

Dziecko rozwija się każdego dnia. By nadążyć za jego rosnącymi potrzebami, produkty Gerber również stale się zmieniają. Ich receptury, konsystencja, wygląd, a nawet opakowania zawsze idą krok w krok za oczekiwaniami maluszków i ich rodziców.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewelina Bancerz-Poźniak

Specjalista ds. Rozwoju Komunikacji Marek

Nestlé Nutrition

tel. +48 660 630 290

e-mail: Ewelina.Bancerz-Pozniak@pl.nestle.com

Ważne informacje dla matek: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, gdyż mleko matki zapewnia idealnie zbilansowaną dietę, chroni przed chorobami oraz dostarcza wielu innych korzyści, zarówno dla dziecka, jak i mamy. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację. Jeśli zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Mleko modyfikowane zostało stworzone by zastąpić mleko matki w sytuacji, kiedy zdecyduje ona o zaprzestaniu karmienia piersią, bądź z jakichś przyczyn karmienie piersią nie jest możliwe. Pamiętaj, że decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią lub wprowadzeniu częściowego dokarmiania butelką ograniczy ilość wytwarzanego pokarmu. Jeśli z jakichkolwiek powodów zdecydujesz o zaprzestaniu karmienia piersią, pamiętaj, że taką decyzję trudno odwrócić. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, pomyśl o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Przez wzgląd na zdrowie swojego dziecka, zawsze przestrzegaj zamieszczonych na etykiecie wskazówek producenta dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.

O Nestlé Polska S.A.

Nestlé Polska S.A. to, należący do grona liderów, producent m.in. produktów dla niemowląt i małych dzieci. W portfolio firmy znajdują się m.in. mleka modyfikowane, kleiki, kaszki, soki i nektary, dania w słoiczkach, deserki i herbatniczki dostępne od wielu lat pod markami NAN OPTIPRO® 2, Gerber, Nestlé i Bobo Frut. Naszym celem jest nie tylko wspomagać rodziców w trosce o żywienie i zdrowie ich dzieci, ale także edukować ich w zakresie znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju i wzrostu maluchów oraz zasad jej właściwego bilansowania.