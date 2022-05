Bogactwo świat roślin

Rodzina pokarmów roślinnych jest bardzo duża i różnorodna – to mnogość barw, smaków i tekstur. Roślinne skarby, które przygotowała dla nas natura to m.in.:

warzywa i owoce pełne kolorów, smaków i ważnych składników;

nasiona roślin strączkowych , które zawierają wartościowe białko, wyróżniające się wśród produktów roślinnych najwyższą jakością;

produkty zbożowe – cenne źródło węglowodanów złożonych, zapewniających uczucie sytości i dostarczających energii;

zioła i przyprawy, które nie tylko nadają posiłkom wspaniały smak, ale również mogą mieć dodatkowe korzystne właściwości.

Ważne pytanie: Czy dania 100% roślinne są wartościowe dla dzieci?

Odpowiedź eksperta: mgr Ewelina Poźniak – Specjalista ds. żywienia Gerber

Pokarmy roślinne to pierwsze produkty, które powinny pojawić się w diecie dziecka. Docelowo stają się one wręcz podstawą diety najmłodszych. Żywność plant-based może być źródłem wielu cennych składników, w tym wartościowego białka oraz błonnika pokarmowego. Co ważne, badania pokazują, że dzieci w Polsce zjadają przeciętnie 3 razy więcej mięsa niż powinny. Rozwiązaniem może być wprowadzenie w tygodniu 1-2 „dni bez mięsa”, kiedy w obiedzie źródłem cennego białka będą np. nasiona roślin strączkowych. Pozwoli to lepiej zbilansować dietę dziecka, a dodatkowo da mu szansę na odkrywanie wspaniałego bogactwa świata roślin.

Dobre dla dziecka

Pierwszymi pokarmami, które poznaje dziecko na etapie rozszerzania diety, są właśnie rośliny – najpierw warzywa, potem owoce, a dalej zboża. Taka kolejność to oczywiście nie przypadek – pozwala zachęcić dziecko do polubienia tego, co szczególnie cenne w jadłospisie, czyli kształtować prawidłowe preferencje żywieniowe. Jeśli maluch już teraz dowie się, że świat roślin może zaoferować mu znacznie więcej niż tylko pomarańczową marchewkę i białego ziemniaka, z większym prawdopodobieństwem będzie w przyszłości korzystać z jego dobrodziejstw. Jeść (lub nie jeść) określone produkty dziecko uczy się przecież od samego początku, obserwując, to co pojawia się na talerzu jego samego i innych członków rodziny. Warto wykorzystać tę szansę i pokazać maluchowi, jak ciekawy i smakowity jest świat roślin. W przyszłości warzywa i owoce powinny stanowić podstawę diety, dlatego warto by już teraz dziecko poznało i nie tylko zaakceptowało, ale wręcz pokochało ich smak.

Wypowiedź eksperta: Każdy rodzic dobrze wie, że dziecko może jeść marchewkę, jabłuszko, kaszkę mannę, ale czy na tym koniec? Nie! Świat roślin jest niezwykle bogaty nie tylko w smaki, ale także wartości odżywcze, dlatego warto pozwolić maluszkowi czerpać z tych skarbów pełnymi garściami. W jadłospisie najmłodszych warto uwzględniać nie tylko roślinne „pewniaki”, ale też mniej oczywiste składniki, które sprawią, że dania od początku będą ciekawe, urozmaicone i smakowite. Już w pierwszym roku życia warto włączyć do diety nasiona roślin strączkowych, różnorodne kasze oraz całą paletę przypraw i ziół. Czasy nudnych posiłków dla najmłodszych niech odejdą w niepamięć!

Dobre dla planety

Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego to bardzo duże obciążenie dla środowiska – wymaga wykorzystania dużych przestrzeni, zużywa mnóstwo wody i wiąże się z emisją do atmosfery ogromnych ilości gazów cieplarnianych. Zdaniem ekspertów nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie z tych produktów zrezygnować, jednak dla zdrowia własnego i planety warto przynajmniej częściowo zastąpić je produktami pochodzenia roślinnego, które są dużo przyjaźniejsze dla środowiska. Dodatkowo, ze względu na ich większą trwałość, mniejsze jest w tym przypadku ryzyko marnowania żywności.

Plant-based + Fantastic = Plant-tastic

Gerber wierzy w niesamowite skarby ukryte w roślinach i zrobi wszystko, by całe to bogactwo było dostępne także dla najmłodszych. Tak powstał Gerber Organic Plant-tastic – w pełni roślinna linia zbilansowanych kompozycji stworzonych specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Na początek – 6 posiłków, z których każdy stanowi unikatowe połącznie warzyw, nasion roślin strączkowych i zbóż. Z pasji tworzenia zdrowych, bezpiecznych i różnorodnych propozycji dla najmłodszych powstały dania:

w 100% roślinne ;

; wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku odpowiedniej porcji warzyw każdego dnia, bo dostarczające nawet 3 porcji warzyw w 1 posiłku;

każdego dnia, bo dostarczające nawet 3 porcji warzyw w 1 posiłku; zawierające wartościowe białko roślinne pochodzące m.in. z nasion roślin strączkowych – minimum 4g w każdej porcji;

pochodzące m.in. z nasion roślin strączkowych – minimum 4g w każdej porcji; wprowadzające dziecko w świat nowych ciekawych składników – ciecierzycy, fasoli, komosy ryżowej, kaszy bulgur czy musu kokosowego;

– ciecierzycy, fasoli, komosy ryżowej, kaszy bulgur czy musu kokosowego; pełne niespotykanych przypraw : orientalnych – takich jak cynamon, imbir, curry czy kolendra, oraz rodzimych, jak czosnek;

: orientalnych – takich jak cynamon, imbir, curry czy kolendra, oraz rodzimych, jak czosnek; łączące różnorodne smaki tak, że doceniły to badane mamy i ich dzieci , które z przyjemnością zajadały się produktami;

, które z przyjemnością zajadały się produktami; stanowiące bogate źródło błonnika pokarmowego (minimum 4 g błonnika w każdej porcji);

(minimum 4 g błonnika w każdej porcji); odpowiednie jako element zrównoważonej diety – dla dziecka i dla planety;

– dla dziecka i dla planety; przygotowane z ekologicznych składników pochodzących z certyfikowanych gospodarstw.

Nowości to propozycje dla maluszków po 8. miesiącu: Warzywna potrawka włoska z pomidorami, Gulasz z marchewki i fasoli, Jesienne warzywa z kaszą oraz Gulasz z cukinią i warzywami, a także po 12. miesiącu: Marokański gulasz warzywny i Delikatne curry z warzywami.

Wszystkie obiadki Gerber Organic Plant-tastic powstały w lokalnym oddziale w Rzeszowie.

Przy ich tworzeniu:

wykorzystywano energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii;

energii; stosowano zasady „zero waste”, czyli dbano, by nic, co można ponownie wykorzystać, nie zmarnowało się – w ten sposób powstały m.in. naturalne nawozy, które pozwolą użyźniać glebę w okolicznych gospodarstwach czy biogaz, który zostanie przetworzony na cenną energię.

Co ważne, szklane opakowania produktów Gerber Organic Plant-tastic w 100% nadają się do recyklingu.





