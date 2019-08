Gerber wczoraj i dziś

Historia marki Gerber zaczęła się w Stanach Zjednoczonych w 1927 roku w domu Dorothy Gerber. Pediatra zalecił, by pięciomiesięcznej wtedy córce podawała przetarte warzywa i owoce. Po kilku miesiącach codziennego obierania, gotowania na parze, krojenia i przecierania składników Pani Gerber postanowiła znaleźć łatwiejszy sposób przygotowywania jedzenia dla dzieci. W ten sposób w 1928 roku w rodzinnej fabryce Fremont Canning Company przygotowano pierwsze pięć rodzajów posiłków dla dzieci o nazwie "Gerber’s". Poprzedzone zostało to licznymi badaniami oraz konsultacjami specjalistów ds. żywienia i przedstawicieli środowiska medycznego.

Gerber to najpopularniejsza marka dań dla najmłodszych w Polsce. Polscy rodzice mogą wybierać spośród 117 produktów Gerber przeznaczonych dla niemowląt na kolejnych etapach rozwoju oraz małych dzieci. Są wśród nich zupki, obiadki, deserki, soki, przekąski i kaszki powstające ze składników pochodzących zarówno z gospodarstw konwencjonalnych, jak i ekologicznych. Od lat w ich tworzeniu specjalizuje się ta sama, rzeszowska fabryka.

W daniach Gerber wykorzystywane jest 18 rodzajów warzyw, 14 rodzajów owoców, 5 rodzajów zbóż, 5 rodzajów mięs i 2 rodzaje dzikich ryb morskich. Wszystkie składniki spełniają normy żywności dla niemowląt i małych dzieci, które są nawet 500 razy bardziej restrykcyjne niż normy dla dorosłych. By to potwierdzić, zarówno surowce wykorzystywane do produkcji, jak i gotowe dania, przechodzą liczne testy jakości. Łącznie może być ich nawet 1600 – to m.in. analizy na zawartość azotanów, poziom metali ciężkich, pozostałości pestycydów i herbicydów.

Logo Gerber

W 1928 roku firma Gerber ogłosiła konkurs, którego celem było znalezienie dziecka do reklamy swoich produktów. Dorothy Hope Smith przesłała wtedy, naszkicowany jeszcze w 1927 roku, portret kilkumiesięcznej Anny Turner Cook, z której rodziną artystka się przyjaźniła. Wizerunek tak bardzo się spodobał, że już w 1931 roku stał się znakiem towarowym marki.

Dziś „dziecko Gerbera” ma już ponad 90 lat, ale wizerunek Anny Turner Cook jest wciąż obecny na produktach marki. Przyszedł jednak czas na odświeżenie logo. Proces wprowadzania nowej wersji wizerunku słodkiej dziewczynki przeprowadzany jest stopniowo. Na wybranych etykietach po raz pierwszy pojawił się on już pod koniec 2017 roku. W roku 2018 nowy wizerunek wykorzystany został także w komunikacji linii ekologicznych produktów dla niemowląt i małych dzieci Gerber Organic. Teraz nowe logo widoczne jest już również w komunikacji standardowych produktów Gerber.

