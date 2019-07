Dziecko jest jak cudowna roślinka, o którą rodzice codziennie się troszczą. Początkowo malutkie i delikatne, ciągle się zmienia, a któregoś dnia w pełni rozkwitnie. Wszystko jest dla niego nowe, ale na szczęście mama stale towarzyszy mu na tej drodze i wspiera jego rozwój. Jeśli dobrze się maluszkiem zaopiekujemy, będzie zdrowo i radośnie rosnąć. Nie ma nic piękniejszego, jak obserwować niemowlę, które stale zdobywa nowe umiejętności, pokonuje małe wyzwania i powoli wyrasta na szczęśliwe dziecko. By było to możliwe, potrzebuje jednak każdego dnia odpowiedniego żywienia, które dostarczy mu energii i niezbędnych składników odżywczych. To dlatego rodzice codziennie z radością obserwują, jak ich dziecko z uśmiechem pochłania przygotowane przez nich posiłki.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), maluszek powinien być karmiony wyłącznie piersią do końca 6. miesiąca życia. Gdy rodzice zdecydują się na zakończenie karmienia piersią i szukają odpowiedniego mleka modyfikowanego, mogą czuć się zagubieni. Potrzebują dobrego produktu, któremu mogą zaufać, produktu, który pomoże wspierać dziecko tu i teraz, bez zastanawiania się, czy za kilka lat będzie baletnicą czy może będzie chciało zdobywać Himalaje. Przecież nie każdy rodzic wybierając mleko modyfikowane oczekuje fajerwerków, obcobrzmiących składników i skomplikowanych funkcji. Właśnie pojawił się produkt, który odpowiada na ich oczekiwania.

LITTLE STEPS® 2 - nowe mleko następne dla radosnego i zdrowego rozwoju dziecka

Nestlé to duża, solidna firma, gwarancja jakości. Polacy cenią ją za szeroki wybór znanych i lubianych produktów dla całej rodziny - od lat dostarcza im przecież to, czego naprawdę potrzebują.

Wykorzystując ogromny wachlarz doświadczeń w dostarczaniu dobrych produktów, Nestlé właśnie stworzyło nowe mleko następne LITTLE STEPS® 2. Produkt powstał, by wspierać szczęśliwy i zdrowy rozwój maluszka każdego dnia oraz pomóc rodzicom opiekować się niemowlęciem, które stale się rozwija.

Mleko modyfikowane nie musi mieć długiej, skomplikowanej listy składników, by dobrze wspierać dziecko, dlatego LITTLE STEPS® 2 zawiera tylko naprawdę najważniejsze, niezbędne składniki, których maluszek potrzebuje. Dzięki LITTLE STEPS® 2 codzienny jadłospis nie tylko wypełni mały brzuszek, ale też będzie pierwszym krokiem do dobrego dnia. Dnia pełnego małych momentów, które przynoszą wielkie szczęście. Dla całej rodziny. Bo szczęśliwe dziecko, to przecież największa radość dla rodziców.

Mleko następne LITTLE STEPS® 2 powstało z myślą o szkrabach po 6. miesiącu, które nie są już karmione piersią lub za poradą lekarza są dokarmiane mlekiem modyfikowanym. Uzupełni jadłospis dziecka i pomoże zaspokoić jego zapotrzebowanie na najważniejsze składniki w okresie rozszerzania diety. Sprawdzi się i u dzieci, które mają ogromny apetyt i u małych niejadków. Zawiera:

żelazo *, które przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych;

*, które przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych; wapń * i witaminę D *, wspomagające rozwój kości oraz

* i *, wspomagające rozwój kości oraz inne niezbędne składniki odżywcze.

Ekonomiczne opakowanie pozwala przygotować aż 22 pełnowartościowe porcje mleka następnego. Cena rekomendowana przez producenta to 25,99 zł.

LITTLE STEPS® 3 – nowe mleko modyfikowane dla Juniora

Większe dziecko to większa radość i… większe potrzeby, wciąż różne od potrzeb dorosłych. W jadłospisie malca po 1. roku życia każdego dnia powinny znaleźć się 3 porcje mleka lub jego przetworów. Mleko krowie to nie najlepszy wybór – jego skład nie jest dostosowany do potrzeb dziecka w tym wieku. Mleko modyfikowane, w porównaniu do mleka krowiego, ma wyższą zawartość żelaza, witaminy C, D i kwasów tłuszczowych omega-3. Mleko krowie nie zawiera odpowiednio wysokiego poziomu tych składników. Z LITTLE STEPS® 3 łatwiej będzie więc zadbać o dietę maluszka, który skończył roczek. To mleko modyfikowane dopasowane do potrzeb Juniora, który wciąż rośnie, rozwija się, zdobywa nowe umiejętności i stawia coraz pewniejsze kroki. Wystarczy 2 kubeczki LITTLE STEPS® 3 dziennie, by zaspokoić:

63% dziennego zapotrzebowania dziecka na żelazo , ważne dla rozwoju poznawczego maluszka i

, ważne dla rozwoju poznawczego maluszka i 63% dziennego zapotrzebowania dziecka na wapń i witaminę D, ważne dla mocnych kości dziecka.

Cena rekomendowana przez producenta to 25,99 zł.

Witając LITTLE STEPS® 2 i 3, żegnamy jednocześnie mleka modyfikowane Nestlé Junior przeznaczone dotychczas dla dzieci po 1. i po 2. roku życia. Zmiana wynika ze zmieniających się oczekiwań rodziców.

* zgodnie z przepisami prawa

Ważna informacja:

Zdrowa dieta matki w czasie ciąży i po porodzie pomaga gromadzić składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego przebiegu ciąży, przygotowuje do okresu laktacji i pomaga ją utrzymać. Gdy maluszek przyjdzie na świat, najlepszym dla niego sposobem żywienia jest karmienie piersią. Mleko mamy zapewnia mu bowiem doskonale zbilansowaną dietę i chroni przed chorobami. Jeśli zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Jeśli zdecydujesz się nie karmić piersią, pamiętaj że ta decyzja jest trudna do odwrócenia. Stosowanie mleka modyfikowanego niesie ze sobą konsekwencje socjalne i finansowe, które powinnaś wziąć pod uwagę. Dodatkowo, rozpoczęcie częściowego dokarmiania butelką spowoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego mleka. Dla zdrowia Twojego dziecka ważne jest, by mleko modyfikowane przygotowywać, stosować i przechowywać zawsze zgodnie z informacją na opakowaniu. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację.

O Nestlé Polska S.A.

Nestlé Polska S.A. to, należący do grona liderów, producent m.in. produktów dla niemowląt i małych dzieci. W portfolio firmy znajdują się m.in. mleka modyfikowane, kleiki, kaszki, soki i nektary, dania w słoiczkach, deserki i herbatniczki dostępne od wielu lat pod markami NAN OPTIPRO® 2, Gerber, Nestlé i BOBO FRUT. Naszym celem jest nie tylko wspomagać rodziców w trosce o żywienie i zdrowie ich dzieci, ale także edukować ich w zakresie znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju i wzrostu maluchów oraz zasad jej właściwego bilansowania.